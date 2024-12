Formel 1: Lawson oder Perez als Teamkollege? Verstappen macht klare Ansage

Es ist aktuell DAS Thema in der Formel 1: Wer wird im kommenden Jahr an der Seite von Max Verstappen an den Start gehen? Noch ist nämlich nicht entschieden, ob Sergio Perez sein Cockpit auch weiterhin behalten darf. Der Mexikaner steht seit Monaten in der Kritik.

Als heißester Anwärter auf die Nachfolge von Perez gilt Liam Lawson. Verstappen wurde auf die Personalie angesprochen. Der Formel-1-Weltmeister hat eine klare Meinung dazu und macht seinem (neuen) Teamkollegen für 2025 eine deutliche Ansage.

Formel 1: Wer fährt an Verstappens Seite?

Noch steht eine offizielle Verkündung aus, aber Gerüchten zufolge fliegt Sergio Perez bei Red Bull raus. Liam Lawson soll im kommenden Formel-1-Jahr dann an der Seite von Max Verstappen fahren. Es wäre ein absoluter Hammer. Weiß Max Verstappen schon Bescheid, wer im nächsten Jahr im Red Bull neben ihm fahren wird?

Bei „ServusTV“ wurde er dazu befragt. Zwar betonte der Niederländer, dass er zur Entscheidung selbst nichts weiß, machte aber seinem neuen oder alten Teamkollegen eine klare Ansage.

„Am Ende musst du ihn schlagen. Ich hatte immer gute Verhältnisse mit allen und habe schon viel Erfahrung darin. Für das Team ist es gut, zwei schnelle Fahrer zu haben und dass sie auch gut miteinander zurechtkommen“, sagte der vierfache Weltmeister. Dem 27-Jährigen ist es also nicht wichtig, wer an seiner Seite fährt.

Entscheidung steht bevor

Für Red Bull hingegen wäre ein Formel-1-Fahrer wichtig, der auch Punkte holt. Was für heftige Auswirkungen das haben kann, zeigt die Konstrukteurswertung der abgelaufenen Saison. Verstappen holte fast schon im Alleingang die Punkte, es reichte am Ende aber nur zu Platz drei hinter McLaren und Ferrari. Der österreichische Rennstall hat wegen Perez auch viele Millionen verloren.

Es ist also davon auszugehen, dass Red Bull die Reißleine ziehen und Perez rausschmeißen wird. Lawson soll dann in 2025 mit Verstappen um Siege fahren. Gleichzeitig brauchen die Racing Bulls, für die Lawson in der Rückrunde gefahren ist, einen weiteren Fahrer. Hier gilt Red-Bull-Talent Isack Hadjar als heißester Anwärter darauf.