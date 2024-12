NBA-Hammer um Deutschland-Kapitän Dennis Schröder: Mega-Deal lässt Fans ausflippen

In der besten Basketballliga der Welt gibt es große Aufregung. Mittendrin: NBA-Star und Deutschlands Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der vor einem spektakulären Wechsel steht.

Der 31-Jährige, der aktuell bei den Brooklyn Nets eine starke Saison spielt, wird mit einem absoluten Top-Team der NBA in Verbindung gebracht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Wechsel verkündet wird.

NBA: Hammer um Dennis Schröder steht bevor

Die ganze NBA schaut aktuell nur auf Dennis Schröder. Der deutsche Basketball-Star steht unmittelbar vor einem Wechsel zu den Golden State Warriors. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. So soll der Nationalmannschaftskapitän Deutschlands nach San Fransisco wechseln, Brookyln bekommt im Gegenzug De‘ Anthony Melton. Noch am Sonntag (15. Dezember) soll der Mega-Deal offiziell gemacht werden.

Damit würde Schröder bei den Warriors mit Superstar Stephen Curry spielen. Der 31-Jährige spielt eine bislang starke Saison und erzielte in 33,6 Minuten Spielzeit durchschnittlich 18,4 Punkte. Dabei machte der gebürtige Braunschweiger 6,6 Assists pro Spiel. Als Dreierschütze hat er eine Trefferquote von fast 39 Prozent pro Partie.

In San Francisco würde Schröder seinem großen Traum damit näher kommen, wie noch nie zuvor. Der 31-Jährige hofft, wie viele andere Basketballer auch, den NBA-Titel gewinnen zu können. Das schafften Curry und die Warriors seit 2015 ganze viermal.

Warriors vor Schröder-Deal

In der noch jungen NBA-Saison sieht es für die Warriors bislang ganz ordentlich aus. Mit 14 Siegen und 10 Niederlagen steht das Curry-Team in der Western Conference auf Platz fünf. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Die vier Teams dahinter müssen in Entscheidungsspielen. Das will der vierfache Meister unbedingt vermeiden.

Schließlich soll nach 2022 der fünfte NBA-Triumph her. Ob der dann sogar mit Schröder gelingen wird? Der Mega-Deal ist auf der Zielgeraden, und alle Basketball-Fans in den USA und in Deutschland warten gespannt auf die offizielle Verkündung.