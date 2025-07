NBA: Warten geht weiter – Drama um Moritz Wagner bahnt sich an

Die Free Agency in der NBA hat begonnen. In der besten Basketballliga der Welt ist das traditionell die Zeit der großen Wechsel. Spieler ohne gültigen Verträge befinden sich dann auf dem freien Markt und ziehen das Interesse der Teams auf sich.

Das galt in diesem Jahr auch für zwei Deutsche: Dennis Schröder und Moritz Wagner. Ihre Ausgangssituationen hätten verschiedener jedoch nicht sein können. Während Schröder nach zuvor starken Leistungen bei den Detroit Pistons einen Dreijahresvertrag in Höhe von 44 Millionen Dollar bei den Sacramento Kings unterschrieben hat, ist Wagner noch immer ohne Team. Bahnt sich nun ein echtes Drama um den Berliner an?

NBA: Wagner mit Verletzungspech

Erst im vergangenen Sommer hatte der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag bei den Orlando Magic unterschrieben, wo auch sein Bruder Franz spielt. Der Kontrakt beinhaltete allerdings eine Team-Option, die Magic sicherten sich also das Recht, nach der Saison aus dem Vertrag auszusteigen. Und davon machte Orlando zuletzt Gebrauch.

Dabei hatte die Saison für Wagner so gut begonnen. Der Center spielte den wohl besten Basketball seiner Karriere, auch seine Wurfquoten von der Dreierlinie ließen sich sehen. Doch dann der Schock im Dezember letzten Jahres: Kreuzbandriss. Seitdem stand Wagner nicht mehr auf dem Court. Wohl der Hauptgrund, warum Orlando aus dem Vertrag ausstieg, der dem Deutschen in der kommenden Saison rund elf Millionen Dollar beschert hätte. Doch wie geht es mit Wagner weiter?

Magic-Verbleib nicht ausgeschlossen

Vorhersehbar ist das nicht. Derzeit gibt es keine Berichte darüber, wie groß das ligaweite Interesse an dem deutschen Nationalspieler ist. Dass ihm die Verletzung allerdings nicht gerade in die Karten spielt, dürfte klar sein. Andernfalls hätten die Magic ihre Team-Option in Wagners Vertrag sicherlich nicht genutzt.

Ein Abgang aus Orlando ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. Ein Szenario, indem die Magic ihren Center zu günstigeren Konditionen an sich binden, ist keineswegs unrealistisch. Allerdings weiß Wagner auch: Er gehört mit Sicherheit zu den besten übriggebliebenen Spielern, die noch nach einem neuen Team suchen. Auch ein Abschied aus Orlando bleibt also eine Option.