Formel 1: Cockpit-Frage spitzt sich zu – ER mischt sich jetzt ein

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Spekulationen um mögliche Fahrerwechsel in der Formel 1 halten weiter an. Bleibt Bottas bei Mercedes? Foto: IMAGO / Poolfoto Motorsport

Für viele Fahrer in der Formel 1 steht noch immer nicht fest, ob sie auch in der nächsten Rennsaison für ihren Rennstall fahren werden. Bei einer Cockpit-Frage mischt sich jetzt die Renn-Legende Mika Häkkinen höchstpersönlich ein.

Formel 1: Cockpit-Frage spitzt sich zu

Dabei geht es um Mercedes-Pilot Valtteri Bottas. Gerüchten zufolge soll er Mercedes verlassen und 2022 für George Russel weichen.

Die derzeitigen Fahrerpaarungen in der Formel 1:

Mercedes: Hamilton/Bottas

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alpine: Alonso/Ocon

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alfa Romeo: Giovinazzi/Räikkönen

Williams: Russell/Latifi

Haas: Schumacher/Mazepin

Häkkinen empfiehlt den Silberpfeilen, weiter auf seinen Landsmann zu setzen. „Wenn man sich die Fakten anschaut, die Ergebnisse in all den Jahren, in denen Valtteri zusammen mit Lewis für Mercedes gefahren ist, was das Team mit diesen zwei Fahrern erreicht hat – das kann man nicht schlagen, das ist unglaublich, das ist brilliant“, so der Finne im Interview mit RTL.

Formel 1: Hält Mercedes an Valtteri Bottas fest? Foto: IMAGO / HochZwei

Der 52-Jährige findet, dass Bottas „viel zu viel kritisiert wird.“ Schließlich sei er ein „brillanter Fahrer.“

Formel 1: Hält Mercedes an Bottas fest?

Und das neben einem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton so eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, sei „kein Kinderspiel. Talentiert und schnell zu sein, reicht nicht. Die Erfahrung, die diese Leute haben, ist unglaublich. Das lernt man nicht im Internet oder aus Büchern.“

Formel-1-Legende Mika Häkkinen hat eine klare Meinung zur Cockpit-Frage bei Mercedes. Foto: IMAGO / HochZwei

Häkkinen glaubt, dass das Rennstall mit Bottas zufrieden sei – trotz medialer Kritik. „Teamintern bin ich sicher, sagen sie: ,Valtteri: Du bist ein fantastischer Rennfahrer.'“

Ob Mercedes tatsächlich an Bottas festhalten wird, wird sich zeigen. Es ist sicherlich die interessanteste Frage in der Formel 1, wer 2022 an der Seite von Hamilton fährt.

