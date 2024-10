Formel 1: Fans reiben sich verwundert die Augen – Star-Pilot taucht plötzlich HIER auf

Vier Wochen Pause macht die Formel 1, erst am 20. Oktober geht es mit dem Großen Preis der USA weiter. Diese ungewöhnlich lange Pause hat ein F1-Star jetzt für einen Ausflug in eine andere „Rennserie“ genutzt.

Der ein oder andere Formel-1-Fan wird sich verwundert die Augen gerieben haben, als er das entdeckte: Valtteri Bottas nahm an der Gravel-Weltmeisterschaft im belgischen Flandern teil, belegte dort den 133. Platz.

Formel 1: Ungewöhnlicher Ausflug von Bottas

Wer den finnischen Formel-1-Piloten Valtteri Bottas in den vergangenen Jahren etwas genauer verfolgt hat, der weiß natürlich, dass er eine Vorliebe für das Fahrrad hat und oft mit Rennrad oder Gravel-Bike unterwegs ist.

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Seit einigen Jahren ist der Finne mit der australischen Radrennfahrerin Tiffany Cromwell zusammen. Gemeinsam unternehmen sie immer wieder lange Ausflüge mit dem Rad.

Und offensichtlich gefällt es Bottas so gut, dass er nun selbst an einem professionellen Wettkampf teilgenommen hat. Bei der Gravel-Weltmeisterschaft in Flandern startete er in der Altersklasse der 35- bis 39-Jährigen und belegte den 133. Platz. Freundin Cromwell fuhrt bei den Profis auf Rang 36.

Bottas berichtet von „harter“ Challenge

Im Anschluss schrieb Bottas in den sozialen Medien: „Geschafft! Gravel-WM erledigt. Es war wie erwartet hart! Bei der riesigen Menge an Teilnehmern, dem Anstehen für die Single-Track-Abschnitte am Anfang und der Reparatur einer Reifenpanne 5km vor dem Ziel, war ich ansonsten mit meinem Tag auf dem Rad sehr zufrieden.“ Dazu teilte er einige Bilder vom Wettkampf.

In der Formel 1 fährt Bottas aktuell allen hinterher, steht in der Fahrerwertung ganz hinten. Sauber stellt zurzeit das schlechteste Auto in der Formel 1. Noch ist es unklar, ob sein Vertrag verlängert wird. Die Gespräche laufen.