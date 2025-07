Irre Wende in der Formel 1! Fan-Liebling vor überraschendem Wechsel

Ganz weg ist Valtteri Bottas nicht – doch die Rolle als Ersatzfahrer bei Mercedes ist ihm nicht genug. Er will wieder einen Stammplatz in der Formel 1. Und vieles deutet darauf hin, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird.

Er selbst sorgte jüngst mit eindeutigen Andeutungen für Wirbel. Sehen wir den Kult-Finnen bald im neuen Cadillac-Team? Nicht unbedingt – denn plötzlich tauchen noch ganz andere Wechselgerüchte auf. Ein Krisenteam will Bottas!

Bottas-Comeback in der Formel 1?

Die Formel 1 ohne Valtteri Bottas? Eine traurige Vorstellung, die dieses Jahr Realität wurde. Elf Jahre lang war er fester Bestandteil der Königsklasse, feierte bei Mercedes große Erfolge einschließlich zwei Vize-Weltmeisterschaften und wurde auf seine alten Tage noch zu einer echten Kult-Figur – dank Vokuhila, Späßen und Popo-Kalender. Dann folgte das (Quasi-)Aus. Nach der Trennung von Sauber blieb ihm nur die Rolle als Ersatzfahrer für Mercedes.

Mit inzwischen 36 Jahren lässt er so seine lange Karriere ausklingen – könnte man meinen. Doch Bottas ist noch heiß, will wieder ins Auto und hat offenbar auch entsprechende Chancen. Cadillac, so das heiße Gerücht seit einiger Zeit, will den Routinier als Stammfahrer ab 2026 (hier alle Details). Nun sickert durch: Die Andrettis sind nicht die einzigen. Nicht nur der neue US-Rennstall streckt die Finger nach dem Finnen aus. Nun hat sich plötzlich auch Alpine nach ihm erkundigt. Das derzeit schlechteste Team der Formel 1 sorgt damit für neuen Wirbel – und für neue Hoffnungen bei den vielen Bottas-Fans auf ein großes Comeback ihres Idols.

Valtteri Bottas zu Alpine?

Seit Jahren steckt der französische Rennstall schon in der Krise. Einen Teamchef-Wechsel gab es diese Saison bereits, auch ein Fahrer wurde getauscht. Doch mit Franco Colapinto läuft es genauso mies wie zuvor mit Jack Doohan. Pierre Gasly bleibt die einzige positive Konstante im Team. Nun lotet Flavio Briatore seine Optionen aus – für sein Fahrergespann 2026? Oder vielleicht gar für ein vorzeitiges Colapinto-Aus?

In beiden Fällen scheint Valtteri Bottas auf der Shortlist der möglichen Nachfolger. Das wäre ein Hammer-Comeback in der Formel 1, über das sich jeder freuen würde. Außer Franco Colapinto.