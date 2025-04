Formel 1: Nächster Fahrerwechsel! Mercedes macht es offiziell

In Bahrain wird munter gewechselt! Erst verkündete Aston Martin einen Fahrertausch für das 1. Freie Training, nun zog auch Mercedes nach. Zwei Youngster dürfen sich zum Auftakt in das vierte Rennwochenende der Formel 1 zeigen.

Zweimal pro Jahr muss jedes Team einen Nachwuchsfahrer ins Auto setzen und mit ihm eine Trainingssession in der Formel 1 absolvieren. Früh in der Saison werden die ersten Teams hier schon aktiv – mit Mercedes nun auch ein Rennstall aus dem Kreis der Titelkandidaten.

Formel 1: Nachwuchsfahrer darf bei Mercedes ran

Seit 2021 gehört er zum Nachwuchsprogramm von Mercedes, seit 2024 ist er Test- und Reservefahrer der „Silberpfeile“. Aktuell muss sich Frederik Vesti allerdings mit der Rolle als Nummer 4 begnügen. Denn sollte George Russell oder Kimi Antonelli ausfallen, wäre Routinier Valtteri Bottas die erste Wahl von Teamchef Toto Wolff.

Als Nachwuchsfahrer gilt der Finne allerdings nicht mehr, denn er hat – oh Überraschung – schon mehr als zwei Grand Prix bestritten. 246 sind es, um genau zu sein. Um die Bedingungen für die Nachwuchsförderung zu erfüllen, muss Mercedes aber zwei „Greenhorns“ ranlassen. Das passiert nun bereits beim vierten Rennwochenende der noch jungen Saison.

Zwei Nachwuchsfahrer in Bahrain am Lenkrad

George Russell muss in Sachir sein Auto räumen und es Frederik Vesti überlassen. Zumindest für die erste Session am Freitag. Der Däne wird das FP1 im Mercedes des Titelkandidaten bestreiten und hat damit die Chance, auf dem Asphalt auf sich aufmerksam zu machen. „Die Chance, meine ganze Arbeit im Simulator auf der Strecke in die Praxis umzusetzen, ist für mich wirklich aufregend. Ich bin Mercedes dankbar, mir diese Gelegenheit zu geben“, sagt der 23-Jährige.

Damit ist er nicht der einzige Nachwuchsfahrer an diesem Wochenende. Auch Aston Martin tauscht, ersetzt Fernando Alonso beim 1. Freien Training der Formel 1 in Bahrain durch den Brasilianer Felipe Drugovich.