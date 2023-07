Die Formel 1 geht in den Schlussspurt vor der Sommerpause. An diesem Wochenende steht der Große Preis von Ungarn an, ehe es in der kommenden Woche zum Abschluss der ersten Saisonhälfte nach Spa geht.

Vor dem Ungarn-GP gibt es in der Formel 1 vor allem zwei bestimmende Themen: die Kostenobergrenze und das neue Qualifying-Format. Nicht nur auf der Strecke geht es an diesem Wochenende am Hungaroring also heiß her.

Formel 1 – Ungarn-GP im Live-Ticker

Was verändert sich durch das neue Qualifying-Format? Fährt Max Verstappen beim Ungarn-GP seinen nächsten Sieg in der Formel 1 ein? Wie läuft das Debüt von Daniel Ricciardo? Und wie schlägt sich Nico Hülkenberg am Hungaroring?

Wir beantworten für dich an diesem Wochenende alle wichtigen Fragen zum Großen Preis von Ungarn und halten dich in unserem Formel-1-Live-Ticker auf dem Laufenden.

1. Freies Training, Freitag, 13.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag, 17 Uhr

3. Freies Training, Samstag, 12.30 Uhr

Qualifying, Samstag, 16 Uhr

Rennen, Sonntag, 15 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

7.05 Uhr: Verstappen bemängelt: „Es ist etwas schade. Es sind so viele Leute hier, und dann fährt man nicht viel. Wir müssen schauen, was wir tun können, um das zu verbessern, denn im Prinzip sparen wir einfach nur Reifen, was ich nicht korrekt finde.“

7.01 Uhr: Bei Max Verstappen sorgt das neue Qualifying-Format nicht gerade für Freudensprünge. „Wir haben heute nicht viele Reifensätze verwendet. Mit diesem neuen Format ist man einfach super limitiert mit den Reifen, die man benutzen kann“, erklärt der Weltmeister. „Ich wollte [meine Reifen] heute nicht verwenden, um wenigstens morgen eine bessere Vorbereitung zu haben.“

6.47 Uhr: Im Training sahen wir gestern deswegen ein etwas ungewöhnliches Bild – und natürlich wegen dem Regen. Max Verstappen war tatsächlich nicht der Schnellste, hinkt sogar etwas hinterher. Russell war in FP1 der Schnellste, Leclerc in FP2.

6.35 Uhr: Schon am Freitag sorgte das neue Qualifying-Format für große Diskussionen. Die Teams dürfen im heutigen Qualifying ihre Reifen nicht selbst auswählen, sie sind vorgegeben. Ursprünglich sollte dieses Format in Imola getestet werden, doch der GP viel wegen der Hochwasser-Katastrophe aus.

Samstag, 6.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Ungarn. Wir halten dich in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.