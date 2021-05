Formel 1: Rennchaos nimmt kein Ende – Bosse beschließen weitreichende Änderungen

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

In den letzten Tagen hatte es sich bereits angekündigt, doch nun hat die Formel 1 endgültig gehandelt. Das Terminchaos geht weiter, wieder ist die Rennserie dazu gezwungen, seine Pläne über Bord zu schmeißen.

Am Donnerstag ließ die Formel 1 dann die Bombe platzen: Der Türkei-Grand-Prix fliegt raus, dafür wird an anderer Stelle ein zweites Mal gefahren.

Formel 1: Türkei-Rennen wenige Wochen nach Ankündigung abgesagt

Neue Reisebeschränkungen in Großbritannien zwingen die Verantwortlichen der Formel 1 zu dieser Entscheidung. Eigentlich hätte am 13. Juni der Große Preis der Türkei stattfinden sollen. Das Rennen in Istanbul war selbst erst vor wenigen Wochen in den Kalender gerutscht, nachdem der Kanada-GP abgesagt wurde.

Die Formel 1 hat weitere Änderungen am Rennkalender bekanntgegeben. Foto: imago images/HochZwei

Stattdessen wird das Rennen in Frankreich um eine Woche nach vorne verlegt (jetzt am 20. Juni). Anschließend finden in Spielberg/Österreich zwei Rennen nacheinander statt. „Die Formel 1 hat erneut bewiesen, dass sie in der Lage ist, schnell auf Entwicklungen zu reagieren“, erklärte CEO Stefano Domenicali in einer offiziellen Mitteilung.

Zwei Formel 1-Rennen in Österreich

„Wir freuen uns, dass wir in Österreich zwei Mal fahren werden, was auch bedeutet, dass unsere Saison bei 23 Rennen bleibt“, sagte er außerdem mit Blick auf die lange Saison. Diese Änderungen waren notwendig geworden, nachdem Großbritannien die Türkei auf die sogenannte rote Liste gesetzt hatte.

Der Formel 1-Rennkalender für 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola) - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona) - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco

06. Juni – Azerbaidschan (Baku)

20. Juni – Frankreich (Le Castellet)

27. Juni – Österreich (Spielberg)

04. Juli – Österreich (Spielberg)

18. Juli – Großbritannien (Silverstone)

01. August – Ungarn (Budapest)

29. August – Belgien (Spa)

05. September – Niederlande (Zandvoort)

12. September – Italien (Monza)*

26. September – Russland (Sotschi)

03. Oktober – Singapur

10. Oktober – Japan (Suzuka)

24. Oktober – USA (Austin)

31. Oktober – Mexiko (Mexiko-Stadt)

07. November – Brasilien (Sao Paulo)*

21. November – Australien (Melbourne)

05. Dezember – Saudi Arabien (Dschidda)

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

Einreisende aus diesen Ländern müssen derzeit eine zehntägige Hotelquarantäne verbringen. Dies hätte weitreichende Auswirkungen auf die Formel 1 gehabt, da viele Teams ihre Fabriken in England haben. Mechaniker, Fahrer und Verantwortliche hätten bis zum nächsten Rennen nicht arbeiten können.

Davon betroffen gewesen wären beispielsweise die Top-Teams Mercedes und Red Bull, aber auch Sebastian Vettels Aston Martin oder McLaren.

Formel 1-Boss Stefano Domenicali. Foto: imago images/LaPresse

Steiermark-GP kehrt auch 2021 in die Formel 1 zurück

Bereits 2020 wurde wegen diverser Verschiebungen und Ausfälle zwei Mal in Österreich gefahren. Das zusätzliche Rennen wird auch in diesem Jahr als Steiermark-GP ausgetragen.

„Ich möchte dem Veranstalter und den Behörden in der Türkei für all ihre Bemühungen in den letzten Wochen und Veranstaltern in Frankreich und Österreich für ihre Schnelligkeit, Flexibilität und ihren Enthusiasmus danken, mit dem sie diese Lösung ermöglicht haben“, ließ Domenicali verlauten. (mh)