Formel 1: Spektakuläre Rückkehr? Aussagen lassen Fans hoffen

In den vergangenen Jahren kehrten schon einige Rennstrecken in den Formel-1-Kalender zurück. Für die Fans waren das gute Nachrichten. Denn jahrelang wurde auf diese beliebten Strecken verzichtet, neue Grands Prix kamen dazu.

Nun bahnt sich die Rückkehr einer weiteren Formel-1-Strecke an. Die Aussagen eines Präsidenten lassen viele Fans hoffen. Kommt es in der Motorsport-Königsklasse zum nächsten Comeback?

Formel 1: Spektakuläre Rückkehr?

Von 2005 bis 2021 fanden neun Formel-1-Rennen in der Türkei statt. Unweit der Millionen-Metropole und der Hauptstadt liegt der Istanbul Park Circuit. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton oder Felipe Massa feierten hier einige Rennsiege ein. Doch von 2012 bis 2019 würde hier kein Rennen mehr absolviert.

Zur Corona-Pandemie 2020, als viele Rennen abgesagt wurden, meldete sich die Türkei jedoch wieder – und so feierte der Istanbul-GP nach neun Jahren sein Comeback. Im ursprünglichen Rennkalender 2021 war das Rennen erneut nicht aufgeführt, nach Absage des Großen Preises von Kanada wurde der Große Preis der Türkei jedoch als Ersatzaustragung bekannt gegeben. Am 14. Mai 2021 wurde der Große Preis der Türkei zunächst ebenfalls abgesagt, kehrte allerdings am 25. Juni 2021 erneut zurück – diesmal als Ersatz für den abgesagten Großen Preis von Singapur.

Seitdem gab es keine Rennen mehr in der türkischen Hauptstadt. In der Türkei hat die Motorsport-Königsklasse eine große Fanbase, die darauf hofft, dass in ihrer Heimat endlich wieder ein Grand Prix ausgetragen wird. Hoffnungen dürfen sie sich jetzt laut den Aussagen des türkischen Automobilverbandes machen.

Aussagen lassen Fans hoffen

„Es gibt sieben Länder, deren Verträge mit der Formel 1 2026 auslaufen. Wenn unser Wille umgesetzt wird, kann die Formel 1 dann in unser Land zurückkehren“, so TOSFED-Präsident Eren Üclertoprak beim Sender „Bloomberg“. Laut Üclertoprak soll es bereits einige Gespräche gegeben haben.

Zunächst aber hofft man auf finanzielle Unterstützung. Nur so sei es möglich, dass ein Rennen in der Türkei wieder ausgetragen werden kann. Viele türkische Fans sind schon voller Vorfreude und hoffen, dass tatsächlich bald wieder die Formel-1-Stars in ihrer Heimat Runden auf dem Istanbul Park Circuit drehen werden.