Formel 1: Hammer-Comeback! Rennstall macht es offiziell

In den vergangenen Jahren gab es in der Formel 1 so einige spektakuläre Comebacks. Doch diese Rückkehr ist etwas ganz Besonderes. Nach 15 Jahren kehrt Toyota in die Motorsport-Königsklasse zurück.

Von 2002 bis 2009 war Toyota in der Formel 1 aktiv, wo unter anderem Ralf Schumacher und Timo Glock unter Vertrag standen. Jetzt hat ein Rennstall verkündet, dass man sich mit dem Autohersteller auf einen Deal geeinigt hat.

Formel 1: Hammer-Comeback offiziell

Hammer-News von Haas vor dem nächsten Formel-1-Rennen in Austin. Beim Großen Preis der Vereinigten Staaten am 20. Oktober wird der Toyota-Schriftzug auf den Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu sehen sein, das bestätigte das Team nun offiziell, nachdem es zuvor schon einige Gerüchte gegeben hatte.

Dabei handelt es sich um ein mehrjähriges Abkommen. Toyota wird der neue offizielle Technik-Partner des Rennstalls. So werden im Zuge der Zusammenarbeit die Motorsport-Abteilung der Japaner und das Formel-1-Team ihre Erfahrungen miteinander teilen.

„Ich freue mich sehr über diese technische Partnerschaft“, erklärt Haas-Teamchef Ayao Komatsu. Der Japaner kann die Zusammenarbeit kaum abwarten: „Die Vorteile mit einem Weltführer der Automotive-Branche liegen auf der Hand. Dass wir von den Ressourcen und dem Wissen sowie den Technik- und Hersteller-Prozessen von Toyota Gazoo Racing profitieren können, wird unsere eigene Entwicklung vorantreiben und ein Schlüsselfaktor bei der Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit sein. Als Gegenleistung bieten wir eine Plattform an, die es Toyota ermöglicht, die eigenen Ingenieur-Fähigkeiten auszubauen.“

Toyota und Haas einigen sich auf Zusammenarbeit

Nicht nur in der Formel 1, sondern im Motorsport allgemein hat Toyota viele Erfolge zu verzeichnen. So ist das Unternehmen aktuell mit Toyota Gazoo Racing in der Rallye-WM und der Langstrecken-WM immer vorne mit dabei.

Daher ist die Freude groß, nun auch wieder in der Königsklasse dabei zu sein. Zumindest mit dem Schriftzug auf den Autos. „Durch die Partnerschaft mit dem Haas-Team wollen wir Fahrer, Ingenieure und Mechaniker ausbilden und gleichzeitig das Haas-Team und Toyota Gazoo Racing stärken“, freut sich Toyota-Präsident Tomoya Takahasi.