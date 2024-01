Formel 1: Eindeutiges Urteil! Toto Wolff spricht Klartext über Schumacher-Wechsel

Mit Toto Wolff hat Mick Schumacher in der Formel 1 einen sehr starken Unterstützer gefunden. Der Teamchef von Mercedes stärkt dem deutschen Rennfahrer immer wieder den Rücken und fördert seine Karriere.

Dass Mick Schumacher 2024 in der FIA-Langstreckenweltmeisterschaft WEC an den Start geht, ist für Toto Wolff genau die richtige Entscheidung. Der Mercedes-Boss sieht Schumi Jr. auf dem richtigen Weg und hofft weiter auf einen Stammplatz für Mick Schumacher in der Formel 1.

Formel 1: Wolff mit eindeutigem Urteil zu Schumacher-Wechsel

In einem von Mercedes veröffentlichten Saisonrückblick hat Toto Wolff jetzt auch über Mick Schumacher gesprochen. Der Teamchef ist großer Fan des Sohnes von Michael Schumacher – und macht daraus überhaupt keinen Hehl.

„Mick ist ein guter Fahrer, er verdient es, in der Formel 1 zu sein“, sagt Wolff. Es sei leider nur kein Platz frei für ihn – weder bei Mercedes noch bei einem anderen Team. Wolff nahm sich Schumi Jr. nach seinem Aus bei Haas an, gab ihm den Job als Ersatzfahrer bei Mercedes.

„Sehr gute Gelegenheit für ihn“

Seine Unterstützung für Mick Schumacher ist weiter ungebrochen. Seinen Schritt, in die WEC zu wechseln, findet er richtig: „Dass er in die WEC wechselt, in eine Weltmeisterschaft und zum Hersteller Alpine, ist meiner Meinung nach eine sehr gute Gelegenheit für ihn“, sagt Wolff. Der 51-Jährige ist sich sicher, dass Mick „einen perfekten Job erledigen wird.“

Für Wolff natürlich außerdem extrem wichtig: Schumacher wird weiterhin Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes bleiben. Immer wieder betonte er im Laufe der Saison, wie wichtig die Simulatorarbeit des 24-Jährigen für Mercedes sei.