Formel 1: Krachende Niederlage! Verstappen schaut in die Röhre

Dauergewinner Max Verstappen muss eine krachende Niederlage einstecken. Trotz seiner Rekord-Saison in der Formel 1 ist der 26-Jährige in den Niederlanden nicht zum Sportler des Jahres gewählt worden.

Bei der Wahl des NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie) landete Max Verstappen hinter Mathieu van der Poel. Der Formel-1-Pilot musste sich dem Rad-Profi geschlagen geben und landete nur auf Rang zwei.

Formel 1: Verstappen verliert gegen Radprofi

Etwas überraschend ist Max Verstappen nicht zum Sportler des Jahres in den Niederlanden gewählt worden. Mit einer Rekordsaison (19 Siege in 22 Rennen) galt der Formel-1-Star eigentlich als der Top-Favorit.

Bei der Wahl, die zu 50 Prozent aus einer Wahl unter Athleten und Athletinnen und zu 50 Prozent aus einer Jury zusammensetzt, siegte der niederländische Rad-Profi Mathieu van der Poel. Der 28-Jährige, der für das Alpecin-Deuceunik an den Start geht, gewann 2023 die Straßen-WM, die Cross-WM und die Klassiker Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix.

Verstappen, der die Wahl 2016, 2021 und 2022 für sich entscheiden konnte, guckte dieses Mal gewaltig in die Röhre. Allerdings machte der Formel-1-Star bereits vor Wochen klar, wie wenig er von dieser Sportler-Wahl wirklich hält.

Verstappen: „Lächerlicher Preis“

Vor dem Rennen in Katar sagte er: „Ich möchte überhaupt nicht vergleichen. Jeder war auf seine Art und in seinem eigenen Sport großartig, daher bin ich glücklich und stolz, Niederländer zu sein. Es spielt keine Rolle, wer der Beste oder Zweitbeste ist. Seien wir stolz auf alle Spitzensportler.“

Er kritisierte hingegen die Veranstaltung: „Jedes Jahr vergeben wir diese Auszeichnung für den Sportler des Jahres. Warum? Ich möchte das nicht einmal gewinnen. Wir sollten all das Talent wertschätzen, das wir in unserem Land oder in jedem anderen Land haben. Es geht nicht darum, dass einer leistungsmäßig besser ist als der Rest. Deshalb halte ich es für einen lächerlichen Preis. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass jeder wertgeschätzt wird.“