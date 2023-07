Formel 1: Nach tödlichem Unfall – F1-Star fordert drastische Maßnahme

Die Motorsport-Welt befindet sich noch in Schockstarre. Bei einem Rennen der Nachwuchsserie Formula Region in Spa ist der 18-jährige Niederländer Dilano van t Hoff tödlich verunglückt. Aus der Formel 1 gibt es jetzt drastische Forderungen.

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll findet nach dem tödlichen Unfall klare Worte und fordert mit Blick auf das anstehende Formel-1-Rennen in Spa (Belgien) einen Umbau der berühmt-berüchtigten „Eau Rouge“.

Formel 1: Stroll fordert Umbau der „Eau Rouge“

Die Tragödie um Dilano van t Hoff war bereits der zweite tödliche Unfall in Spa innerhalb weniger Jahre. 2019 war Formel-2-Pilot Anthoine Hubert an gleicher Stelle tödlich verunglückt. Für die F1-Stars ist klar: Die „Eau Rouge“ muss entschärft werden.

+++ Formel 1: Verstappen und Perez geraten aneinander – droht der nächste Zoff? +++

„Die Story des Tages ist nicht das Rennen. Wir haben heute in Spa einen jungen Fahrer verloren, und meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie“, sagte Lance Stroll nach dem Sprintrennen in Österreich.

Er stellt eine klare Forderung an die Verantwortlichen. „Was passiert ist, ist nicht fair. Man muss sich die Kurve anschauen und ändern, weil wir in fünf Jahren zwei junge Talente verloren haben.“ Und weiter: „Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, was wir mit dieser Kurve machen, weil es nie Spaß macht, da durchzufahren.“

„Jedes Mal, wenn wir da durchfahren, riskieren wir unser Leben“

„Jedes Mal, wenn wir da durchfahren, riskieren wir unser Leben. Und heute haben wir gesehen, dass etwas Schlimmes passiert – und das ist nicht richtig“, so Stroll. Es sei ein Spiel mit dem Feuer. Am 30. Juli ist die Formel 1 zu Gast in Spa (Belgien). Der Kanadier fordert, dass sich noch bis dahin etwas an der Strecke ändern soll.

Das könnte dich auch interessieren:

Die „Eau Rouge“ wurde zwar bereits in der Vergangenheit angepasst, doch Stroll und seinen F1-Kollegen reicht das nicht. Es müsse nun endlich gehandelt werden.