Formel 1 trauert um Nachwuchstalent – nächster tödlicher Unfall in Spa

Tragödie in einer Nachwuchsserie des Formel-Sports! Der 18-jährige Dilano van t Hoff ist bei einem Rennen der FIA Forumla Region European Championship auf der Traditionsstrecke in Spa bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das teilte die Rennserie am Samstagmittag (01. Juli) mit.

Dilano van t Hoff verunglückte bei regennasser Fahrbahn in der berühmt-berüchtigten „Eau Rouge“ in Spa. Die Formel 1 hielt wenige Minuten nach der schrecklichen Meldung bei Großen Preis von Österreich eine Schweigeminute ab.

Formel 1 trauert um Dilano van t Hoff

Während die Formel 1 und die Nachwuchsserien Formel 2 und 3 an diesem Wochenende auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg unterwegs sind, gastierte die FIA Forumla Region European Championship auf dem legendären Kurs in Spa-Francochamps.

Auf der letzten Runde des 2. Rennen passierte dann das schreckliche Unglück: Dilano van t Hoff verlor in der Hochgeschwindigkeitskurve „Eau Rouge“ die Kontrolle über seinen Wagen und wurde von einem anderen Auto getroffen. Das Rennen wurde abgebrochen. Kurze Zeit später teilte die Rennserie mit: „Die Formel-Regional-Europameisterschaft von Alpine gibt traurig den Tod des MP Motorsport-Fahrers Dilano van t Hoff bekannt.“

Schweigeminute bei Österreich-GP

Die Teams der Formel 1 und die Rennserie schlossen sich den Beileidsbekundungen an. Vor dem Rennen der Formel 2 gab es eine Schweigeminute. „Wir sind so traurig, heute in Spa-Francorchamps vom Tod von Dilano van t Hoff zu erfahren. Dilano starb bei der Verwirklichung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Gemeinsam mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Lieben“, erklärte Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem offiziellen Statement.

Nach der schrecklichen Tragödie werden sofort Erinnerung an Anthoine Hubert wach. Der Formel-2-Pilot verunglückte 2019 ebenfalls in Spa tödlich. Die Formel 1 ist in Ende Juli zu Gast ins Spa-Francochamps.