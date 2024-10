Formel 1: Jetzt ist es offiziell! Entscheidung um deutschen Nachwuchspiloten gefallen

Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist die Entscheidung um die deutsche Formel-1-Hoffnung Tim Tramnitz offiziell gefallen. Der 19-Jährige wird in der kommenden Saison erneut für MP Motorsport in der Formel 3 an den Start gehen. Das gab der Rennstall am Montag (21. Oktober) offiziell bekannt.

Tramnitz war in seiner F3-Debütsaison bereits für das Team unterwegs gewesen und absolvierte zuletzt auch den Test für MP Motorsport. Nun hat der Red-Bull-Junior erneut bei dem Rennstall unterschrieben.

Formel-1-Hoffnung Tramnitz fährt wieder für MP Motorsport

„Ich freue mich sehr, dass ich auch im zweiten Jahr bei MP Motorsport in der Formel 3 fahren darf“, so Tramnitz. „Meine Rookie-Saison enthielt viele Highlights, darunter meinen ersten F3-Sieg, und jetzt muss es unser Ziel sein, unsere Konstanz zu verbessern und weitere Siege zu holen.“

Und weiter: „Das Team und ich haben es geschafft, 2024 eine starke Beziehung aufzubauen, und ich freue mich darauf, dies als Plattform für weitere Erfolge im Jahr 2025 zu nutzen und so viel wie möglich aus dem neuen Auto herauszuholen.“

In seiner Rookie-Saison in der Formel 3 landete er gleich im ersten Rennen in Bahrain auf dem Podium. Zum Abschluss feierte er dann in Monza sogar seinen ersten Sieg. Damit beendete er die Saison auf Platz neun in der Gesamtwertung.

„Unser Plan ist es, bei jedem Rennen vorne mitzufahren“

MP Motorsport Teamchef Sander Dorsman erklärte: „Es ist wunderbar, dass Tim sich entschieden hat, für einen weiteren Versuch in der FIA Formel-3-Meisterschaft bei uns zu bleiben. Ich freue mich, dass er bei MP ein echtes Zuhause gefunden hat, und wir werden weiterhin die familiäre Atmosphäre bieten, in der sich unsere Fahrer wohlfühlen und aufblühen. In diesem Jahr hat Tim eine fantastische Rookie-Saison in der F3 hinter sich, und darauf wollen wir im Jahr 2025 aufbauen. Unser Plan ist es, bei jedem Rennen vorne mitzufahren.“

Tramnitz will im kommenden Jahr den nächsten Schritt gehen, um sich für einen Aufstieg in die Formel 2 zu bewerben.