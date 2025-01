Formel 1: Suspendierung für Max Verstappen? FIA drückt kontroverse Regel durch

Hagelt es in der neuen Saison Bestrafungen, Sperren und Suspendierungen? In der Formel 1 könnte es für die Fahrer in den kommenden Monaten richtig ungemütlich werden. Der Grund: Der Weltverband FIA will endlich knallhart durchgreifen.

Schon zum Ende der letzten Saison sorgten die Bestrafungen für fluchende Fahrer für Aufsehen. Jetzt geht die FIA sogar noch einen Schritt weiter. Impulsiven Formel-1-Stars wie Weltmeister Max Verstappen drohen dadurch drastische Konsequenzen.

Formel 1: FIA maßregelt Fahrer

Ab jetzt sollten die F1-Piloten ganz handzahm sein! Wie die „BBC“ berichtet, hat die FIA eine Änderung am Sportkodex vorgenommen. Demnach drohen Fahrern ab sofort Rennverbote, wenn sie wiederholt fluchen oder den Dachverband mit ihrem Präsidenten Mohammed Ben Sulayem kritisieren. Bei drei solcher Vergehen müssen sie mit einer „einmonatigen Sperre plus Abzug von Meisterschaftspunkten“ rechnen.

+++ Gefährdet die FIA den Sport? Teamchef haut auf den Tisch +++

Damit setzt die FIA ihr im vergangenen Jahr begonnenes Bestreben, den Sport glattzubügeln, weiter fort. Doch man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass diese Entscheidung noch für Diskussionen sorgen wird. Besonders mit den Hintergründen, wie die Regeländerung offenbar zustande kam!

Alleingang von Ben Sulayem

Denn miteinbezogen wurden die Formel-1-Fahrer dabei nicht. Wie die „BBC“ erfahren haben will, soll es sich dabei mehr um einen Alleingang des Präsidenten handeln. Der Beschluss sei durch eine „schnelle elektronische Abstimmung und ohne Rücksprache mit anderen Beteiligten, der GPDA [F1-Fahrergewerkschaft; Anm. d. Red.] oder der Fahrerkommission der FIA“ durchgeboxt worden sein.

Mehr von uns gibt es hier:

Und das, obwohl es auch innerhalb der FIA kritische Stimmen gegeben haben soll. In dem Zuge spricht eine nicht näher genannte Quelle aus dem Umfeld eines Top-Fahrers davon, dass sich Ben Sulayem wie ein „Diktator“ verhalte, der Schritt „lächerlich“ sei.

Formel 1: Aufstand der Fahrer?

Die GPDA wollte sich zu der Angelegenheit vorerst nicht äußern. Doch es ist davon auszugehen, dass spätestens bei den ersten Wintertests etwas folgen wird. Viele Fans fordern bereits, dass die Fahrer geschlossen und regelmäßig die FIA kritisieren sollten. Der Verband könne kaum jeden Piloten sperren. Es wird interessant zu sehen sein, wie beispielsweise ein Max Verstappen reagiert, der im vergangenen Jahr als Strafe bereits Sozialstunden verrichten musste.