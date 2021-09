Formel 1: Vettel-Boss lehnt DAS deutlich ab – „Ganz weit weg“

In der Formel 1 gibt es in dieser Saison eine Neuheit: Erstmals werden in der Königsklasse des Motorsports Sprintrennen getestet.

So richtig ausgereift ist das System in der Formel 1 noch nicht. Einen Vorschlag zur Änderung hält Vettels Teamchef Otmar Szafnauer aber für völlig falsch.

Formel 1: Reverse-Grid? Szafnauer winkt ab

Bis jetzt sieht das Sprintrennen in der Formel 1 so aus: Am Freitag wird die Qualifikation gefahren. Daraus ergibt sich die Aufstellung für das Sprintrennen (Distanz: 100 Kilometer) am Samstag. Für den Sieger im Sprint gibt es drei Zähler, der Zweite bekommt zwei Punkte und der Dritte noch einen.

Bei den ersten Versuchen in Silverstone und Monza sorgte das für wenig Action. Zu groß ist die Gefahr, dass man das Rennen am Sonntag auf Spiel setzt, denn das Sprint-Ergebnis sorgt für die Startaufstellung im Haupt-Rennen.

--------------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender 2021

28. März – Bahrain (Sakhir) - Sieger: Lewis Hamilton

18. April – Italien (Imola)* - Sieger: Max Verstappen

02. Mai – Portimao (Portugal) - Sieger: Lewis Hamilton

09. Mai – Spanien (Barcelona)* - Sieger: Lewis Hamilton

23. Mai – Monaco - Sieger: Max Verstappen

06. Juni – Aserbaidschan (Baku) - Sieger: Sergio Perez

20.Juni – Frankreich (Le Castellet) - Sieger: Max Verstappen

27. Juni – Steiermark (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

04. Juli – Österreich (Spielberg) - Sieger: Max Verstappen

18. Juli – Großbritannien (Silverstone) - Sieger: Lewis Hamilton

01. August – Ungarn (Budapest) - Sieger: Esteban Ocon

29. August – Belgien (Spa) - Sieger: Max Verstappen

05. September – Niederlande (Zandvoort) - Sieger: Max Verstappen

12. September – Italien (Monza)* - Sieger: Daniel Ricciardo

26. September – Russland (Sotschi)

10. Oktober – Türkei (Istanbul)

24. Oktober – USA (Austin)

07. November – Mexiko (Mexiko-Stadt)

14. November – Brasilien (Sao Paulo)

21. November – offen

05. Dezember – Saudi-Arabien (Dschidda)*

12. Dezember – Abu Dhabi

*Rennen werden auch bei RTL übertragen

--------------------------------------------

Es gibt verschiedene Ansätze das Sprintrennen interessanter zu gestalten. Neben mehr Punkten fordern einige Stimmen einen Reverse-Grid, also einen Start in umgekehrter Reihenfolge.

Sebastian Vettel und Otmar Szafnauer. Foto: imago images/Motorsport Images

Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer hält davon gar nichts. „Ich unterstütze, was die Fans für unterhaltsam ansehen“, sagt Szafnauer, stellt dann aber klar: „Die Idee einer umgedrehten Startaufstellung in der Formel 1 geht für mich ganz weit weg von dem, was den Sport ausmacht. Und ich persönlich würde nicht wollen, dass dieses Sprintrennen am Samstag zu einem Ausrutscher in die Formel 2 wird.“

----------------------------------

Mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Experte sorgt sich um Sebastian Vettel – „Kenne die Situation selbst“

Formel 1: Bittere Pleite! DAS hatte kaum jemand erwartet

Formel 1: Entscheidung um letztes Cockpit gefallen? DARAN hängt der Deal

----------------------------------

Allerdings meint er auch, dass man auf die Fans hören sollte: „Wenn es das ist, was die Fans wollen, okay, dann liege ich falsch. Aber ich finde, die Formel 1, der Gipfel des Motorsports, sollte nicht mit Zusatzgewichten, umgedrehten Startaufstellungen und all dem anfangen.“

Mit dieser Meinung ist Szafnauer nicht alleine. Mercedes-Boss Toto Wolff pflichtet ihm bei. „Umgedrehte Startaufstellungen kann man in Nachwuchsklassen machen, wenn man die Überholfähigkeiten der Fahrer sehen will. Das ist nichts, woran wir in der Formel 1 auch nur denken sollten“, so Wolff. (fs)