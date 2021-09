Formel 1: Entscheidung um letztes Cockpit gefallen? DARAN hängt der Deal

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

In der Formel 1 stehen fast alle Fahrer für 2022 fest. Einzig das zweite Cockpit bei Alfa Romeo ist noch nicht besetzt.

Als heißester Kandidat gilt der Chinese Guanyu Zhou. Allerdings hängt sein Aufstieg in die Formel 1 noch an einer Bedingung.

Formel 1: Zhou vor Aufstieg – es gibt nur noch ein Hindernis

Kimi Räikkönen beendet seine Karriere, der 41-Jährige geht in Rente. Sein Nachfolger wird Valtteri Bottas. Diesen Transfer gab Alfa Romeo bereits bekannt. Wer an seiner Seite fährt, ist aber noch unklar.

Der Vertrag von Antonio Giovinazzi läuft am Saisonende aus, große Chancen auf einen neuen Vertrag werden dem Italiener nicht eingerechnet. Stattdessen soll Rookie Guanyu Zhou das zweite Cockpit bei Alfa Romeo bekommen.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/ -

Haas: Mazepin/Schumacher*

Williams: Latifi/Albon

*noch nicht offiziell bestätigt

Laut dem italienischen Portal „motorsport.it“ ist der Wechsel von Zhou zu Alfa Romeo bereits beschlossene Sache. Die Bekanntgabe der Neuverpflichtung hängt nur noch von einer Bedingung ab.

Guanyu Zhou steht vor einem Wechsel in die Formel 1. Foto: imago images/PanoramiC

Bislang ist der 22-Jährige noch nicht in Besitz der Superlizenz. Die braucht man, um überhaupt in der Formel 1 starten zu dürfen. Durch Platzierungen in anderen Rennklassen bekommt ein Fahrer Punkte für die Superlizenz.

Formel 1: DAS braucht Zhou für den Wechsel

40 Punkte braucht man, 29 Zähler hat Guanyu Zhou bis jetzt. Ein Fünfter Platz (20 Punkte) in der Gesamtwertung der Formel 2 würde ihm damit reichen.

Aktuell steht Zhou auf Platz zwei der Gesamtwertung. Der Vorsprung auf Rang sechs beträgt 44 Punkte. Drei Grand Prixs und insgesamt neun Rennen stehen noch aus.

Es könnte also sein, dass sich die Bekanntgabe des zweiten Alfa Romeo-Cockpits noch bis zum Ende des Jahres hinzieht. Laut italienischen Medien ist die Entscheidung aber schon gefallen. (fs)