Formel 1 – Spanien-GP im Live-Ticker: Hochspannung in Barcelona! Hammer bahnt sich an

Die Formel 1 ist zurück in Europa. Nach dem kurzen Ausflug nach Kanada geht es am Wochenende (22./23. Juni) in Barcelona weiter. Der Große Preis von Spanien steht an.

Der Spanien-GP wird in der Formel 1 mit Hochspannung erwartet, denn das Feld ist in den letzten Wochen immer enger zusammengerückt. Max Verstappen bekommt Druck von McLaren, Ferrari und sogar Mercedes.

Formel 1 – Spanien-GP im Live-Ticker

Kann die Konkurrenz Max Verstappen und Red Bull in Spanien schlagen? Wie stark ist Mercedes wirklich? Und was macht unser deutscher Fahrer Nico Hülkenberg in Barcelona?

Wir behalten für dich den Großen Preis von Spanien im Auge und informieren dich in unserem Live-Ticker über das Formel-1-Rennen!

Zeitplan

1. Freies Training, Freitag, 13.30 Uhr

2. Freies Training, Freitag, 17 Uhr

3. Freies Training, Samstag, 12.30 Uhr

Qualifying, Samstag, 16 Uhr

Rennen, Sonntag, 15 Uhr

15.09 Uhr: Das 3. Freie Training am Samstagmittag gewann Carlos Sainz. Allerdings waren Norris, Verstappen und Leclerc alle innerhalb eines Hundertstels dran. Das verspricht absolute Hochspannung für das anstehende Qualifying.

14.01 Uhr: Heute gab’s bereits eine Schrecksekunde im Fahrerlager. In der Hospitality von McLaren ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Hier mehr dazu!

11.22 Uhr: Werfen wir einen kurzen Blick auf den gestrigen Tag. Im 1. Freien Training war Lando Norris vorne. Sein Vorsprung auf Max Verstappen war allerdings extrem gering. Im 2. Freien Training war Lewis Hamilton vorne. Knapp dahinter lagen Sainz und Norris.

11.03 Uhr: Ein Blick richtet sich in Barcelona auch auf die spanischen Fahrer Carlos Sainz und Fernando Alonso. Bei Sainz könnte es an diesem Wochenende auch zu einer großen Verkündung kommen. Hier mehr dazu!

10.12 Uhr: Für Wirbel sorgte bei Mercedes vor dem Spanien-GP aber auch eine dubiose E-Mail mit Sabotage-Vorwürfen. Hier die Hintergründe!

09.23 Uhr: Beeindruckend war auch die Leistung von Mercedes in Kanada. Die Silberpfeile meldeten sich nach langer Durststrecke zurück, scheinen endlich die Probleme an dem Auto behoben zu haben. Auf sie werden am Wochenende viele Blicke gerichtet sein.

09.12 Uhr: Die letzten Wochen der Formel 1 waren hochspannend. Red Bull hat ordentlich an Vorsprung eingebüßt. McLaren und Ferrari haben ordentlich aufgeholt.

Samstag, 09.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Spanien. Heute wird es in der Formel 1 auf dem Circuit de Catalunya-Barcelona zum ersten Mal ernst.