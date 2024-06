Formel 1: Feuer im Fahrerlager ausgebrochen! Zwei Personen verletzt

Feuer im Fahrerlager bei der Formel 1! Zwei Personen mussten wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Große Aufregung in der Formel 1 vor dem Großen Preis von Spanien am Samstag (22. Juni): In der Küche der Hospitality-Suite von McLaren ist plötzlich ein Feuer ausgebrochen. Wie „RacingNews365“ berichtet, brach der Brand im Inneren aus. Mehrere Feuerwehrwagen und Feuerwehrmannschaften rückten aus, um das Chaos unter Kontrolle zu bringen.

Formel 1: Zustand der Verletzten nicht ernst

Auch ein Krankenwagen war vor Ort. Teamglieder von McLaren wurden nicht verletzt, wie der Rennstall selbst bestätigte. Allerdings wurden zwei Personen zur weiteren Behandlung wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand soll glücklicherweise aber nicht ernst sein.

Feuer in der Formel 1!

„Sky Sports News“ berichtet, dass der Vorfall im Zusammenhang mit einem Küchenbrand im VIP-Bereich von McLaren steht. Der Rauch breitete sich bis in die oberste Etage der Hospitality-Suite aus. Deswegen wurde das gesamte Gebäude sofort evakuiert.

Formel 1: Brand war schnell unter Kontrolle

Glück im Unglück: Der Brand konnte unter zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. McLaren schrieb auf der Social-Media-Plattform „X“ (vormals Twitter): „Heute Morgen haben wir aufgrund eines Feueralarms unsere Team Hub-Paddock-Hospitality-Einheit evakuiert. Das Team wurde sicher evakuiert, während sich die örtliche Feuerwehr um das Problem kümmert.“

Die Qualifikation findet Samstagnachmittag statt, das Rennen Sonntagnachmittag (23. Juni) um 14 Uhr. Max Verstappen ist in der Fahrerwertung auch 2024 souverän Erster. 56 Punkte vor Charles Leclerc, Norris liegt sieben Punkte dahinter auf dem dritten Platz. Bleibt abzuwarten, wie er sich in Spanien schlägt – dann hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle.