Formel 1: Irre Wende bei Star-Pilot? Boss spricht Klartext

Dass es in der Formel 1 an Max Verstappen kein Vorbeikommen gibt, ist mittlerweile jedem Piloten bewusst. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Niederländer den dritten WM-Titel in Folge holen wird. Einer, der besonders darunter leidet, ist Sergio Perez.

Verstappens Teamkollege wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder kritisiert. Sogar von einem frühzeitigen Aus in der Formel 1 war die Rede. Jetzt hat Red-Bull-Sportchef Helmut Marko Stellung zu den möglichen Gerüchten bezogen.

Formel 1: Irre Wende bei Star-Pilot?

Auch wenn in der Formel 1 aktuell die Sommerpause ansteht, wird es nicht ruhig. Spekulationen, Gerüchte oder Vertragsverlängerungen sind in diesem Zeitraum üblich. Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist Red-Bull-Fahrer Sergio Perez. Gegen Teamkollege Max Verstappen hat der Mexikaner einfach keine Chance.

Auch interessant: Formel 1: Spektakulärer Deal geplatzt! Ex-Pilot außer sich – „Jemand hat es vermasselt“

Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass Red Bull das Gehalt von Perez aufgrund einer Klausel kürzen kann (DER WESTEN berichtete). Diese besage, dass Perez Abzüge bekomme, wenn er 125 Punkte in der Fahrerwertung hinter Verstappen liegt. Aktuell sind es tatsächlich 125 Punkte. Aber Helmut Marko dementiert solche Vereinbarungen. „Ich weiß nicht, wo das wieder herkommt,“ schüttelt der Red-Bull-Sportchef bei F1-Insider den Kopf. „Es ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Verträge sind genau geregelt. Es wird keine Gehaltskürzungen geben“.

Mehr News für dich:

Auch die Gerüchte über eine mögliche Entlassung würden nicht. Er sei in einer kleinen Krise gewesen, habe aber in den letzten beiden Rennen wieder die Kurve bekommen. Verstappen sei im Moment nicht zu schlagen. Weder von Perez, noch von einem anderen Piloten. „Max fährt in einer eigenen Liga. Es gibt deshalb keinen Grund, über Maßnahmen, die Perez betreffen, nachzudenken. Ich darf daran erinnern, dass er auch 2024 noch einen Vertrag mit Red Bull Racing hat“, so Marko.

Deutliche Worte des Österreichers. Damit dürften die Rauswurf-Gerüchte über Perez vom Tisch sein – zumindest vorerst.