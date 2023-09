Formel 1: Vater von Star-Pilot platzt der Kragen – seine Worte sprechen Bände

Er stand fast wöchentlich in der Kritik, dabei startete seine Formel-1-Saison mit zwei Siegen. Doch danach baute er immer mehr ab und enttäuschte fast an jedem Rennwochenende. Sogar über einen Rauswurf wurde spekuliert. Den meisten Fans dürfte sofort klar sein, dass es sich dabei um Red-Bull-Pilot Sergio Perez handelt.

Am vergangenen Wochenende in Japan machte der Mexikaner wieder auf sich aufmerksam. Erst hatte er einen unglücklichen Start, dann war er komplett von der Rolle. Im kommenden Jahr wird Perez zwar weiter in der Formel 1 fahren, doch die Kritik wird sicherlich nicht aufhören. Jetzt meldet sich sein Vater zu Wort und spricht Klartext.

Formel 1: Vater von Star-Pilot platzt der Kragen

Papa Perez spricht das aus, was viele Formel-1-Fans vermuten: „Die Position, in der sich Checo jetzt befindet, ist genau die, für die er engagiert wurde: Platz 2. Es gibt nur Platz für einen Weltmeister, das muss man verstehen“, sagt der Mexikaner in einem Gespräch mit der mexikanischen Magazin „ESTO“.

„Er muss arbeiten, er muss sich alles hart verdienen. Aber all das wurde rund um und für Max aufgebaut, und das muss er respektieren“, beschreibt er die Situation seines Sohnes beim österreichischen Team Red Bull.

Schon die gesamte Saison über beschwerte sich Perez immer, dass er Probleme mit dem Auto habe. Ohne Zweifel ist der Red-Bull-Bolide der schnellste in diesem Formel-1-Jahr, doch Perez fehle es an Grip und er kämpfe mit Problemen, „die wir noch nicht identifiziert haben. Das Auto ist für Max abgestimmt. Max fährt mit dem ganzen Grip vorn, während Checo sein ganzes Leben lang lieber hinten mehr Grip hatte. Checo muss also mit dem Auto fahren, wie Max es lieber hat.“

„Perez ist der solideste Fahrer“

In dem Video, das vor dem Japan-GP aufgenommen wurde, sagte Perez Senior sogar den WM-Titel für Red Bull voraus. „Mexiko wird einen Formel-1-Weltmeister haben. Heute wird Checo zum zweiten Mal Weltmeister, als Konstrukteur. Er hat schon einmal gewonnen, und heute wird er die Formel-1-WM ein zweites Mal gewinnen.“ Tatsächlich holte sich das Top-Team die Konstrukteurs-WM schon mehrere Rennen vor dem Ende der Saison.

Trotz der ganzen Kritik, die auf den Red-Bull-Piloten einprasselt, steht er wie ein stolzer Vater hinter seinem Sohn: „Sergio Perez ist der solideste Fahrer in der Formel 1. Schaut nur, wie viele Fans er auf der ganzen Welt hat. Wie viele mexikanische Flaggen seht ihr hier in Japan? Er ist der einzige lateinamerikanische Fahrer. So viele Fans feuern ihn an. Jede Marke der Welt wäre glücklich darüber, Checo Perez zu haben.“

Auch im kommenden Jahr wird Perez für Red Bull in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen. Allerdings hört sein Vertrag nach 2024 auf und es ist mehr als nur unwahrscheinlich, dass er auch danach beim österreichischen Team bleiben wird.