Formel 1: Star-Pilot lässt plötzlich aufhorchen – „Möchte meine Karriere hier beenden“

Er hat keine einfache Saison hinter sich – mal wieder. Sergio Perez steht wie so häufig in der Formel 1 in der Kritik. Dabei hat der Mexikaner vor einigen Wochen überraschenderweise seinen Vertrag bei Red Bull verlängert. Grund für die anhaltende Kritik sind seine schlechten Leistungen.

Er stürzte von einem zwischenzeitlichen zweiten Platz hinter Max Verstappen auf Rang sieben ab. Dennoch hat Perez bei Red Bull in der Formel 1 viel vor. Beim Rennstall will der Pilot auch seine Karriere beenden, wie er jetzt selber verkündete.

Formel 1: Perez lässt plötzlich aufhorchen

Mit seinen 34 Jahren gehört Sergio Perez zu den ältesten Piloten in der Formel 1. Nicht viele Fahrer in seinem Alter machen noch mehrere Saisons in der Königsklasse mit. Einige hören bereits früh auf. Auch Perez weiß, dass er nicht mehr lange fahren wird, weil er auch eine Familie hat.

„Ich habe mein ganzes Leben lang dafür gekämpft, hier zu sein. Ich weiß, dass ich mich dem Ende meiner Karriere nähere. Denn ich will das nicht zu lange machen. Es wird eine Zeit kommen, ich weiß nicht wann, in der ich einfach sagen muss: ,Ich kann nicht mehr damit leben, meine Familie ständig zurückzulassen“, sagte der Mexikaner der „The Times“.

Bei Red Bull hat er noch einen Vertrag für 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Geht es nach ihm, würde er sein letztes Rennen für Red Bull beenden und nicht bei einem anderen Team: „Ich möchte meine Karriere hier beenden. Ich weiß nicht, wann, aber das Team hat mir alles gegeben und ich möchte ihnen auch alles zurückgeben. Davor werden wir hoffentlich noch ein paar Meisterschaften gewinnen können.“

Perez will noch Titel mit RB gewinnen

Bevor das Karriereende folgt, will Perez aber noch einige Titel in der Formel 1 mit Red Bull gewinnen. Während das österreichische Team die vergangenen Jahre dominierte, müssen Perez und Max Verstappen in dieser Saison plötzlich zittern. McLaren macht nämlich ordentlich Betrieb und könnte sich neben der Fahrer-WM auch die Konstrukteursmeisterschaft schnappen.

„Ich glaube, sie (McLaren, Anm. d. Red) haben die Meisterschaft im Moment zu verlieren. Ich würde sagen, wenn sie die Konstrukteursmeisterschaft nicht gewinnen, haben wir sie ihnen weggenommen. Aber wir werden sehen, wie sich die nächsten Rennen entwickeln“, sagte Perez abschließend.

Verstappen hat nur noch 62 Punkte Vorsprung auf Lando Norris. In der Konstrukteurswertung führt Red Bull mit acht Zählern. Ob Perez und RB in den letzten acht Rennen der Saison die Katastrophe verhindern und am Ende doch jubeln können?