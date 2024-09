Formel 1: McLaren plötzlich im Fadenkreuz – Ex-Mitarbeiter schießt scharf

McLaren ist bislang DAS Formel-1-Team der Saison! Lando Norris und Oscar Piastri holen große Erfolge ein und haben die Dominanz von Red Bull um Max Verstappen beendet. Doch beim Traditionsrennstall ist die Stimmung nicht so rosig.

Beim Italien-GP in Monza traf das Team einige Entscheidungen, die für mächtig Aufregung sorgten. Diese werden ein Grund sein, wieso Norris in diesem Jahr Max Verstappen nicht mehr gefährlich werden kann im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft, behauptet ein Ex-McLaren-Mitarbeiter.

Formel 1: McLaren im Fadenkreuz

Was war passiert? Nachdem sich McLaren im Qualifying in Monza die erste Startreihe gesichert hatte, sah alles nach einem Doppelsieg für das Formel-1-Team aus. Für Norris wäre das perfekt gewesen, um den Rückstand von 70 Punkten auf Max Verstappen zu verkürzen. Der Niederländer startet nämlich nur von Platz 7.

Am Ende wurde Norris nur Dritter, Verstappen beendete das Rennen auf Platz 6 und verlor „nur“ acht Zähler auf den Briten. Dabei hätten es durchaus mehr sein können. Piastri wurde nämlich Zweiter. Viele Fans forderten McLaren während des Rennens zu einem Fahrertausch auf. So hätte Piastri seinen Platz an Norris abgeben sollen. Das findet auch der ehemalige McLaren-Mechaniker Marc Priestley.

„Wenn du McLaren bist, kannst du dir zwei bestimmte Momente ansehen. Der eine war die erste Runde, in der man den Fahrern sehr klare Anweisungen gibt. Und gegen Ende des Rennens hätten sie ihre Fahrer austauschen können. Sie wären beide auf dem zweiten und dritten Platz gelandet. Es wäre besser gewesen, wenn Lando auf dem zweiten Platz wäre und Oscar dafür Dritter. Das wäre nicht so schlimm gewesen“, sagt Priestley.

McLaren-Entscheidungen sorgen für Aufregung

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass ein Fahrertausch bei McLaren für Kontroversen gesorgt hat. Schon in Ungarn lag Piastri lange in Führung und war mit einer guten Leistung auf dem Weg zu seinem ersten Formel-1-Sieg. Beim zweiten Boxenstopp wurde er von Norris überholt. Der Brite musste anschließend den Platz wieder an Piastri abgeben.

Während es in der Konstrukteurswertung gut aussieht und der Rückstand auf Red Bull immer weiter schrumpft, könnten solche Entscheidungen später richtig bitter werden, wenn Verstappen in der Fahrerwertung nicht überholt werden kann.

Auch Priestley glaubt, dass McLaren in Monza eine schlechte Entscheidung getroffen hat: „Hätten sie sich entschieden, Norris den Vorzug zu geben, hätte er dadurch drei weitere Punkte auf Verstappen gewonnen. Das ist jetzt eine beträchtliche Anzahl von Punkten, die durch Unentschlossenheit oder schlechte Entscheidungen verloren gegangen sind.“