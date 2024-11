Formel 1: Vettel lässt die Bombe platzen – jetzt ist alles klar

Zwei Jahre ist es inzwischen her, dass Sebastian Vettel das letzte Rennen in der Formel 1 fuhr. Und obwohl er inzwischen 37 Jahre alt ist, andere Leidenschaften pflegt und alle Cockpits für 2025 bereits vergeben sind, träumen noch immer alle deutschen Motorsport-Fans von einem Comeback.

Ausschließen wollte der Heppenheimer das nie. Bis jetzt. Mit einer deutlichen Absage stürzt der Publikumsliebling alle Fans ins Tal der Tränen. Vettel und die Formel 1 – das wird es nie wieder geben. Und dennoch lässt er aufhorchen.

Formel 1: Vettel kehrt nicht zurück

299 Rennen, 53 Siege, vier WM-Titel – Sebastian Vettel ist in der Königsklasse eine lebende Legende. Und auch wenn er seit zwei Jahren keine Rennen mehr fährt, träumt noch immer alles vom großen Comeback. Seit seinem großen Abschied in Abu Dhabi 2022 hielt er sich diese Option stets offen. Denn trotz seines wachsenden ökologischen Bewusstseins und Engagements liebt er das Racing noch immer.

+++ Formel 1: Schock um Perez-Vater! Hirnschlag nach Unfall seines Sohnes +++

Kehrt Vettel noch einmal in die F1 zurück? Nein! Nun erteilte er einer Rückkehr die Absage, die viele Anhänger schon befürchtet haben. Im Interview mit RTL sagte er über ein Comeback: „In die Formel 1 ziemlich sicher nicht.“

Nie mehr Formel 1 – aber WEC?

Aus aller Hoffnungen – und dennoch dürften die deutschen Fans weiter träumen. Denn Sebastian Vettel ergänzt: „Aber vielleicht in ein anderes Rennauto.“ Etwa in der Langstrecken-WM, in der auch Mick Schumacher gerade fährt? „Das könnte sein. Und ich glaube wenn, dann würde es auf so etwas hinauslaufen.

Mehr aktuelle News:

Ein Comeback im Rennauto ist also möglich, wenn auch nicht in der Formel 1. Schon 2025? Vettel gibt sich mysteriös. „Kann sein, kann auch nicht.“ Noch dürfen die Fans des viermaligen Weltmeisters also hoffen.