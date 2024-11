Nie wieder Formel 1? Sebastian Vettel verrät seine Zukunft

Dass Sebastian Vettel kein gewöhnlicher Formel-1-Fahrer war, konnte man schon erahnen, als er noch im Rennauto saß. Der viermalige Weltmeister ist bekannt dafür, dass er für seine Werte eintritt und sich für die Umwelt einsetzt.

Zuletzt wurde über eine Rückkehr von Sebastian Vettel in die Formel 1 spekuliert, doch daraus wurde nichts. Nun hat er auf einer Veranstaltung verraten, was er aktuell mit seinem Leben anfängt – und das dürfte viele wieder einmal überraschen.

Sebastian Vettel: Ex-Formel-1-Star macht jetzt Ausbildung

Sebastian Vettel setzt sich in erster Linie für die Umwelt ein. Er hat schon viele Projekte ins Leben gerufen. Zuletzt startete er eine Müllsammelaktion am Rande des Großen Preises von Brasilien. Aber auch auf für Kinder und Jugendliche setzt er sich ein – und dafür wurde er jetzt ausgezeichnet.

Am Samstag (23. November) erhielt er den LupoLeo Award der United Kids Foundations. Er wurde bei der Veranstaltung in Braunschweig zur Persönlichkeit des Jahres gekürt – und dabei verriet er, was viele wohl am meisten interessiert: Was macht Sebastian Vettel nach seiner Formel-1-Karriere?

„Ich mache eine kleine Ausbildung“

„Ich mache eine kleine Ausbildung im Bereich Landwirtschaft“, erzählte er. Es sei nicht Vollzeit und dauere auch noch ein bisschen. Bei einem Abschluss sei er „nicht ganz“ Landwirt. „Aber es ist praktisch eine komprimierte Form davon und ich würde mich, wenn ich bestehe, eignen, einen eigenen Betrieb zu führen“, erklärte Vettel.

Medienberichten zufolge absolviert der 37-Jährige seine Ausbildung im Berufsbildungszentrum Pfäffikon. Vettel und seine Familie sind schon seit vielen Jahren in der Schweiz zuhause. Dort leben sie in einem Bauernhaus.

Eine Rückkehr in die Formel 1 ist aktuell kein Thema mehr. Alle Plätze für 2025 sind bereits vergeben – und es erscheint auch unwahrscheinlich, dass es in Zukunft ein Comeback geben wird.