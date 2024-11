Sebastian Vettel: Bahnt sich ein Hammer-Comeback an? „Sie reden miteinander“

Seit seinem Aus in der Formel 1 im Jahr 2022 warten alle Fans gespannt auf ein Comeback von Sebastian Vettel. Eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports ist zurzeit nicht absehbar, doch dafür bahnt sich womöglich ein Comeback beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans an.

Sebastian Vettel ist ein Kandidat für ein Cockpit bei dem deutschen Autohersteller Porsche. 2025 könnte die deutsche Formel-1-Legende in LeMans an den Start gehen. Das bestätigte nun Porsches LMDh-Werksleiter.

Sebastian Vettel wieder ein Kandidat bei Porsche

Schon 2024 wurde über einen LeMans-Einsatz von Vettel spekuliert. Der 37-Jährige absolvierte sogar zwei Testfahrten für Porsche. Der Rennfahrer und der deutsche Autohersteller fanden schließlich aber doch nicht zusammen.

+++ Formel 1: Ferrari zum Fahrertausch gezwungen! Bittere Nachrichten für die Scuderia +++

2025 könnte es nun aber wirklich zu der Traum-Kombi kommen. Gegenüber dem Portal „Sportscar365“ erklärte Porsches LMDh-Werksleiter Urs Kuratle jetzt: „Wir müssen erst über diese Entscheidung nachdenken. Wir evaluieren aktuell die Möglichkeiten, aber es gibt noch keinen Namen.“

+++ Formel 1: Bittere Wende bei Audi – Hülkenberg muss alle Hoffnungen begraben +++

„Sie reden miteinander“

Konkret angesprochen auf Vettel erklärte Kuratle: „Sebastian und die Porsche AG pflegen eine freundschaftliche Beziehung. Sie reden miteinander. Im Moment kann ich es nicht ausschließen, es ist aber nichts entschieden.“

Das könnte dich auch interessieren:

Porsche wird 2025 mutmaßlich mit drei Autos an den Start gehen. Acht der neun Plätze sind bereits belegt. Für Vettel wäre im dritten Auto von Felipe Nasr und Nick Tandy noch ein Platz frei, dieser Sitz ist noch nicht besetzt. Bis eine Entscheidung fällt, dürfte es aber noch ein paar Monate dauern. Die 24 Stunden von Le Mans finden erst am 11. Juni 2025 statt.