Formel 1: Vettel-Hammer? Insider sorgt mit Aussagen für Aufregung

Folgt nach dem Hamilton-Paukenschlag der Vettel-Hammer? Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari sorgte in der Formel 1 für ordentlich Aufregung. Wird auch bald Sebastian Vettel die Bombe platzen lassen?

Über eine Rückkehr des vierfachen Formel-1-Weltmeisters wird schon seit Monaten spekuliert. Jetzt lässt ein Insider mit seinen Aussagen aufhorchen. Die Fans können es jedenfalls schon kaum mehr abwarten.

Formel 1: Vettel-Hammer?

Als der Wechsel von Lewis Hamilton zu Mercedes verkündet wurde, gab es bereits erste Stimmen, die Sebastian Vettel als Nachfolger für die Saison 2025 genannt haben. Ob der gebürtige Heppenheimer tatsächlich in die Formel 1 zurückkehrt?

Sky-Experte Ralf Schumacher lässt mit seinen Aussagen zum vierfachen Formel-1-Weltmeister jetzt aufhorchen. „Ich habe gehört, dass Sebastian Vettel wieder Auto fahren will. Man muss natürlich jetzt eine Lücke schließen“, sagte Schumacher im Rahmen der Testfahrten in Bahrain. Und Schumacher weiter: „Man hat ja gesehen, was nach Lewis Hamiltons Wechsel zu Ferrari am Aktienmarkt los war, das hat ja etwas ausgelöst.“

Wer wird Hamilton-Nachfolger?

Kandidaten, die nächstes Jahr an der Seite von George Russell im Mercedes fahren werden, gibt es genug. Von Mick Schumacher, der Test- und Probefahrer beim Formel-1-Rennstall ist, gab es zuletzt sogar eine deutliche Ansage an Teamchef Toto Wolff. Als weitere Kandidaten werden Shootingstar Oscar Piastri (McLaren), Esteban Ocon (Alpine) sowie Formel-2-Talent und Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli gehandelt.

Ob es am Ende tatsächlich Sebastian Vettel wird? 2022 beendete der Deutsche seine Karriere und wollte sich mehr seiner Familie widmen. Dabei spielte auch der Klimaschutz eine große Rolle für den Rücktritt. Vettel beklagte stets die vielen Rennen. 24 sind es allein in diesem Jahr. „Schon eine Hausnummer“, sagt Bruder Fabian dazu.

„Wenn er jetzt wieder in die Formel 1 einsteigen würde, würde er entgegen dessen entscheiden, für was er sich eigentlich entschieden hat“, so Fabian Vettel weiter. Die Fans jedenfalls haben weiterhin die große Hoffnung, dass der ehemalige Pilot wieder zurückkehren wird.