Formel 1: Mick Schumacher mit Cockpit-Ansage an Wolff – „Bin mir im Klaren“

Der Start in die neue Formel-1-Saison rückt immer näher! Derzeit finden die Testfahrten in Bahrain statt. Bis zum Ende des Jahres wird es besonders spannend, wenn die Verträge mehrerer Piloten auslaufen. Vor allem Mick Schumacher schaut ganz genau hin.

Denn der deutsche Pilot hofft auf die Rückkehr in die Formel 1. In diesem Jahr wird er in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine an den Start gehen. Da Lewis Hamilton zu Ferrari wechselt, wird ein Platz bei Mercedes frei. Mick Schumacher schielt mit einem Auge auf den Sitz.

Formel 1: Mick Schumacher mit Cockpit-Ansage an Wolff

Es wird schon das zweite Jahr in Folge sein, in dem Mick Schumacher nicht in der Formel 1 an den Start gehen wird – doch es könnte sich ändern, wenn einer der Mercedes-Piloten ausfällt. Schließlich ist er Test- und Reservefahrer bei den Silberpfeilen. Doch im kommenden Jahr will er endlich einen festen Sitz haben und am besten den von Lewis Hamilton.

Auch interessant: „Drive to Survive“: Große Chance verpasst? Zuschauer wird DAS bitter enttäuschen

„Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass dann der Mercedes-Sitz von Lewis frei ist. Ich schiele auch immer noch mit einem Auge auf die Formel 1 und der Traum wird dann hoffentlich wieder in Erfüllung gehen. Im Endeffekt ist es aber wichtig, dass ich auch meine Sachen mache und meine Rolle als Reservefahrer – und speziell meine Rolle als WEC-Fahrer im Vordergrund – sehe. Wenn ich meine Leistung dann bringe, mal sehen, wo es mich dann hinbringt“, betonte der 24-Jährige.

Der deutsche Fahrer ist davon überzeugt, dass er in die großen Fußstapfen von Lewis Hamilton treten kann, der ab 2025 für Ferrari fahren wird. Dementsprechend ist seine Ansage an Mercedes-Teamchef Toto Wollf deutlich: „Ich bin mir sicher, dass Mercedes weiß, was ich kann. Sie haben es ja auch in den Simulationssessions, in den Juniorkategorien und bei Haas gesehen. Hoffentlich reicht es dann, weitere Leute in der WEC und der Formel 1 zu beeindrucken.“

„Einige Sachen, die neu für mich sind“

In diesem Jahr wird Mick Schumacher in der Langstrecken-Weltmeisterschaft für Alpine fahren. Acht Rennen stehen für den Piloten an. Eine komplett neue Sache für ihn. Was sind hier die Unterschiede zur Formel 1? „Ein Dach über dem Kopf zu haben und die Reifen aus dem Cockpit nicht zu sehen, das kenne ich so nicht. Es gibt einige Sachen, die neu für mich sind. Auch das zeitgleich GT3- und LMP3-Autos auf der Strecke sind, wird ungewohnt und eine Herausforderung sein. Aber ich freue mich sehr drauf“, erklärt der Sohn von Legende Michael Schumacher.

Mehr News für dich:

Mit guten Leistungen erhofft er sich, auf sich aufmerksam zu machen und dann im kommenden Jahr wieder in der Motorsport-Königsklasse fahren zu dürfen. „Was speziell ein großer Faktor sein wird, ist das Reifenmanagement. Wir fahren mit kalten Reifen los und müssen diesen über zwei Stints am Leben halten. Das erfordert schon viel Kontrolle und Selbstbeherrschung, den Reifen nicht einfach zu verbrennen. Das kann auch hilfreich sein, wenn es irgendwann dann hoffentlich wieder zurück in die Formel 1 geht“, so der Pilot.

Genauso wie die Formel 1 geht es auch in der Langstrecken-WM am 2. März in Katar los. Das Highlight wird das 24-Stunden-Rennen von Le Mans Mitte Juni sein.