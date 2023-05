Formel 1: Fans völlig aus dem Häuschen – Vettel zurück an der Strecke

Beim Großen Preis von Monaco herrscht immer ein großer Promi-Auflauf. Mit einem Star hätten die Fans dann aber wohl eher nicht gerechnet: Sebastian Vettel stattete der Formel 1 am Freitag (26. Mai) einen Besuch ab.

Bei den Fans der Formel 1 sorgten die Bilder von Sebastian Vettel in der Boxengasse für großes Aufsehen. Hoffnungen auf ein Comeback macht sein Besuch in Monaco aber wohl nicht.

Formel 1: Vettel zu Gast beim Monaco-GP

Erst am Donnerstag ließ sich Norbert Vettel, der Vater von Sebastian, an der Strecke in Monaco blicken. Einen Tag später tauchte nun auch Sebastian Vettel auf. Der 35-Jährige stapfte unangekündigt ins Fahrerlager, blieb von den Kameras aber nicht lange unentdeckt.

Gegenüber „Bild“ erklärte er schließlich: „Ich habe es schon vermisst, aber ich bin nicht hier bei der Formel 1, weil ich es vermisst habe. Ich bin hier auf Einladung von Stefano (Domenicali, CEO der Formel 1, Anm. d.Red.).“ Weiter sagte Vettel: „Mir geht es sehr gut, die Zeit mit der Familie ist sehr schön, aber sie vergeht wie im Flug.“

Auch die Box von seinem Ex-Team Aston Martin stattete Vettel einen Besuch ab. Bei Social Media teilte der Rennstall ein Foto des Ex-F1-Stars, was die Fans gleich zu Tränen rührte. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Wirklich ein Vorbild für alle. Er ist so ein wunderschöner Mensch!“

„Ich werde weinen.“

„Seb wieder im Fahrerlager zu sehen, treibt mir Tränen in die Augen“

„Ich habe diesen Mann vermisst und vermisse ihn mehr, als Worte jemals ausdrücken können. Ich bin so glücklich, ihn wieder zu Hause zu sehen“

„Seb zaubert jedem, den er trifft oder ihn sieht, ein Lächeln ins Gesicht!“

„Setzt ihn ins Auto“

Vettel beendete in der vergangenen Saison seine Karriere. In Monaco tauchte er nun zum ersten Mal seit seinem Abschied in Abu Dhabi wieder an der Rennstrecke auf. Ein Comeback steht zurzeit allerdings nicht im Raum.