Formel 1: Monaco-GP vor dem Aus? Diese Aussagen sind alarmierend: „Dann sind wir tot“

Der Große Preis von Monaco ist für viele das Highlight der Saison. Jeder Formel-1-Fahrer träumt davon, dieses Rennen einmal zu gewinnen. Die Strecke gehört zu den schwierigsten und anspruchsvollsten des Kalenders. In Monaco wird den Piloten alles abverlangt.

Das Rennen wird seit 1955 jedes Jahr ausgetragen. Die einzige Ausnahme war 2020, als das Rennen der Covid-19-Pandemie zum Opfer fiel. Dennoch ist eine Formel-1-Saison ohne den Großen Preis von Monaco undenkbar. Doch nun schlägt Monaco-Boss Michel Boeri Alarm. Demnach könnte es das Rennen in Zukunft nicht mehr geben.

Formel 1: Naher Osten statt Fürstentum?

Am kommenden Wochenende machen Max Verstappen und Co. erneut in Monte-Carlo Halt. Nach der ungewollten Pause geht es für die Formel 1 nun in Monaco weiter. Ein Rennen, auf das alle Beteiligten seit Wochen hin fiebern. Es ist einer der traditionsreichsten Strecken und lockt jedes Jahr aufs neue viele Zuschauer an. Darunter immer wieder einige Prominente. Doch diesem Saison-Highlight droht womöglich bald schon das Aus, wie Boeri verriet.

Grund dafür ist die Neuausrichtung der Königsklasse. Seitdem Liberty Media die Formel 1 übernommen hat, hat sich einiges geändert. So sind die neuen Bosse unter anderem darauf aus, die Rennserie immer weiter zu vermarkten und mit neuen Rennorten noch mehr Fans und Sponsoren zu gewinnen. Für Rennen wie Monaco könnte das der Genickbruch sein. „Wenn ein Land im Nahen Osten zehnmal mehr Geld auf den Tisch legt als wir, dann sind wir tot“, so der Präsident des Automobilclubs von Monaco. „Wir waren vielleicht eine der Wiegen des Motorsports, aber wir werden raus sein“, betonte er.

++ Formel 1: Mercedes lüftet Geheimnis – Konkurrenz macht große Augen ++

„Was für die Amerikaner zählt, ist einzig und allein das Angebot“, ließ der Monaco-Boss verlauten und kritisierte damit die neuen Bosse seitens Liberty Media. Unter den früheren Verantwortlichen habe Prestige und Tradition noch ein anderes Standing gehabt. Er werde nicht aufgeben, für Monaco zu kämpfen. Dennoch sei es keine ganz einfache Situation, betonte er.

Seitenhieb gegen Miami-GP

Monaco ist weiterhin einzigartig. Zwar gibt es im aktuellen Formel-1-Kalender gleich acht Stadtkurse, doch keiner hat so viel Bedeutung wie der Große Preis von Monaco. Laut Boeri würde keiner der anderen Kurse an Monaco rankommen. Lediglich Las Vegas könnte mit dem Prestige-Rennen in der französischen Riviera annähernd mithalten. „Wir werden es diesen Winter sehen“, erklärte er mit Blick auf das erste Rennen in der US-amerikanischen Wüstenmetropole. Der Große Preis von Miami habe den Erwartungen in jedem Fall nicht gerecht werden können. „Miami war nicht der außergewöhnliche Erfolg, von dem alle sprechen“, so Boeri. Ein deutlicher Seitenhieb gegenüber dem Florida-Rennen.

Weitere News:

Die Zukunft des Highlights in Monaco ist trotz Vertragsverlängerung bis 2025 noch nicht sicher. Dass dieses Rennen aber tatsächlich aus dem Kalender gekickt wird, ist derzeit weder vorgesehen noch wirklich realistisch. Schließlich bringt der „Mythos Monaco“ genug mit, um auch weiterhin einen Platz im Formel-1-Jahr zu haben.