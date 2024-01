Paukenschlag in der Formel 1 offiziell! Sebastian Vettel schaut ganz genau hin

Bis zum Start in die neue Formel-1-Saison dauert es noch ein wenig. Am 2. März 2024 geht es mit dem Bahrain-GP los. Doch schon jetzt gibt es Aufregung bei der FIA.

Beim Motorsport-Weltverband gibt es einen Wechsel auf der Position des Sportdirektors. Ende Januar tritt der bisherige Sportdirektor Steve Nielsen aus England ab. Für ihn übernimmt ein ehemaliger Weggefährte von Sebastian Vettel aus der Formel 1.

Formel 1: Ehemaliger Vettel-Weggefährte wird Sportdirektor

Am Montag (8. Januar) teilte die FIA mit, dass Tim Malyon aus Kanada, der als Ingenieur bei Red Bull Sebastian Vettel zu vier WM-Titeln in der Formel 1 verholfen hatte, neuer Sportdirektor wird. Der bisherige Sportdirektor Steve Nielsen tritt Ende Januar ab.

Malyon wechselte nach weiteren Stationen bei Sauber Motorsport und BMW 2019 als Forschungsleiter zur FIA. Bis zuletzt war er dort als Direktor für Sicherheit tätig. Sebastian Vettel, der seine Karriere Ende 2022 beendete, wird sicherlich ganz genau hinschauen, wie sein ehemaliger Weggefährte sich in seiner neuen Position machen wird.

„Ich freue mich, die Rolle des Sportlichen Leiters zu übernehmen. Wir haben mit der Unterstützung des ROC bereits erhebliche Veränderungen in unserer Rennleitung vorgenommen, und ich freue mich darauf, diese auf die nächste Stufe zu heben. Wir haben uns auch zu einer umfassenden Überprüfung der Vorschriften für den Sport verpflichtet, und ich freue mich darauf, diese Bemühungen in Zukunft noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen“, so Maylon.

Zwei Abgänge bei der FIA

Unter Malyons Leitung wird Niels Wittich weiterhin die Rolle des Rennleiters in der Formel 1 übernehmen. Dafür gibt es neben Nielsen einen weiteren Abgang. Auch der Technische Direktor Tim Goss verlässt die FIA. Er werde eine Rolle außerhalb des Verbands einnehmen, heißt es in der Mitteilung der FIA.

„Wir sind enttäuscht, dass wir eine Person von Tims Kaliber aus der Organisation verlieren. Tim hat eine wichtige Rolle in der technischen Abteilung gespielt und war immer auf höchstem Niveau tätig“, sagte Nikolas Tombazis, FIA-Direktor für alle Einsitzer-Serien.