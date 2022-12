Formel 1: Sebastian Vettel deutet Wechsel-Hammer an – „Große Herausforderung“

15 Jahre beeindruckte Sebastian Vettel die Formel 1, gewann zahlreiche Rennen und wurde viermal Weltmeister. Vor einigen Wochen beendete der Heppenheimer seine Formel-1-Karriere.

Immer wieder wurde spekuliert, dass Vettel in eine andere Motorsport-Rennserie wechseln könnte. Jetzt deutete der Deutsche tatsächlich einen Wechsel an.

Formel 1: Vettel deutet Wechsel-Hammer an

299 Rennen wurden es am Ende, als Sebastian Vettel beim Großen Preis von Abu Dhabi zum letzten Mal am Steuer saß. Doch es wird nicht lange dauern, da wird Vettel schon wieder fahren. Denn am 28. und 29. Januar findet der Race of Champions in Schweden statt, wo der Heppenheimer wieder an den Start gehen wird.

Wird man den vierfachen Formel-1-Weltmeister jetzt öfters im Rallyesport sehen? „Natürlich schaut man sich andere Dinge an“, zitiert das Portal „GPFans“ den Deutschen. Und weiter: „Ich freue mich erstmal, nichts zu tun. Dann werde ich sehen, was es mit mir macht. Es gibt so viele andere Dinge in meinem Kopf, andere Interessen, auch abseits vom Racing.“

„Formel 1 war sehr lange wichtig“

Der ehemalige F1-Pilot erklärte, dass die Motorsport-Königsklasse ihn viele Jahre lang stark geprägt habe. „Die Formel 1 war so lange sehr wichtig in meinem Leben, es wird also schwer sein zu sagen, dass ich es nicht vermissen werde. Aus irgendeinem Grund hat mir der Rallyesport immer gefallen, aber ich sehe, dass es eine große Herausforderung ist, weil es so anders ist als das, was wir im klassischen Rundenstreckensport machen.“

Sollte es Vettel zum Ralley ziehen, würde er dort auf einen alten Teamkollegen treffen. Kimi Räikkönen, mit dem er gemeinsam bei Ferrari gefahren ist, hatte nach seinem ersten Engagement bei den Italienern ein Jahr in der WRC eingelegt. Es ist also möglich, dass sich die beiden Ex-Piloten in einer anderen Motorsport-Serie wiedersehen.