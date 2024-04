Formel-1-Sensation? Sebastian Vettel spricht offen wie nie vom Comeback

Kann es wirklich passieren? Nichts wünschen sich die Formel-1-Fans in Deutschland sehnlicher als eine Rückkehr von Sebastian Vettel. Sein Karriereende war ein Schock und ein weiterer Dämpfer für den Motorsport hierzulande.

Seither hoffen seine Anhänger in Deutschland, aber auch weltweit, dass es sich Sebastian Vettel noch einmal anders überlegen möge. Und siehe da: Plötzlich spricht der vierfache Formel-1-Weltmeister offen wie nie über eine mögliche Rückkehr.

Formel 1: Sebastian Vettel schließt nichts aus

Als am 28. Juli 2022 auf einmal ein offizieller Instagram-Account von Sebastian Vettel das Licht der Welt erblickte, ahnten viele Fans schon, dass etwas im Busch war. Bis dato hatte der Heppenheimer Social Media gemieden. Doch die Ankündigung, die er zu machen hatte, brauchte einfach eine entsprechende Plattform. In einem Schwarz-Weiß-Video verkündete der damalige Aston-Martin-Fahrer in diesem Jahr sein Karriereende.

Bald zwei Jahre ist das nun her und noch immer flehen die Fans ihn nach einem Comeback an. Und urplötzlich ist das kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Jedenfalls spricht der (Noch-)Ex-Rennfahrer beim britischen Sender „Sky News“ nun offen von einer möglichen Rückkehr in die Formel 1 (hier mehr zur Rennserie lesen).

„Man weiß nie, wohin das Leben einen führt, vielleicht bringt es mich zurück hinter das Steuer“, deutet er dort an. „Vielleicht auch nicht“, bleibt er aber kryptisch. Dennoch sind es solche Äußerungen, an die sich Millionen Motorsport-Begeisterte klammern.

Das sind Vettels Bedingungen

Konkret beschreibt Vettel, dass er möglicherweise für die Saison 2025 auf dem Fahrermarkt sei. Weil über die Hälfte aller Verträge enden, wird dieser ohnehin komplett durcheinander gewirbelt.

Für den 36-Jährigen ist aber klar, dass er nur zurückkehren werde, wenn das Paket stimmt. „Ich habe mich aus der Formel 1 zurückgezogen, um nicht zurückzukommen, aber ich habe auch gesagt, dass man nie weiß. Ich denke also, dass das immer noch gilt“, deutet er an.

Formel 1: Kontakt zu Teamchefs

Zudem enthüllt er auch, dass er Kontakt zu einigen Teamchefs wie beispielsweise Toto Wolff von Mercedes hat. Die beiden hätten über die ganze Situation des Hamilton-Wechsels zu Ferrari gesprochen – aber nicht konkret über den frei werdenden Platz.

Aber: Ein Sitz bei Mercedes sei einer „der besten Plätze in der Startaufstellung“, so Sebastian Vettel. „Wir müssen noch ein paar Mal telefonieren und uns unterhalten, um wirklich mehr herauszufinden“, deutet er an.