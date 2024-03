Formel 1: Vettel vor Sensations-Comeback? Bei diesen Worten dürften seine Fans hellhörig werden

2022 beendete Sebastian Vettel seine Karriere in der Formel 1. Damals machte der vierfache Weltmeister deutlich, dass er sich aus dem Motorsport zurückziehen wolle. Eine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports schien fast ausgeschlossen. Doch das hat sich in den vergangenen Monaten geändert.

Eine Formel-1-Rückkehr von Sebastian Vettel scheint nicht mehr ganz ausgeschlossen zu sein. In einem Interview mit „RTL“ betonte der ehemalige Motorsport-Superstar jedoch, dass seine Familie bei diesen Überlegungen eine wesentliche Rolle spielen würde.

Formel 1: Vettel macht pikante Comeback-Andeutung

Vettel denkt tatsächlich über eine Rückkehr nach. Das machte der 36-Jährige in dem Interview deutlich. „Natürlich denkt man mal darüber nach und liebäugelt. Aber als ich damals die Entscheidung getroffen habe, hatte ich ja mehrere Gründe dafür. Ich wusste nicht, wie es danach sein wird. Jetzt habe ich natürlich mehr Erfahrung, was das Leben ohne Formel 1 angeht“, verriet der Deutsche.

„Natürlich gibt es gewisse Dinge, die mir fehlen. Ich glaube, die letzten Tage hinterm Lenkrad haben das irgendwo auch gezeigt. Aber es gibt auch Dinge, die mir nicht fehlen. Die Tage, wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe“, ergänzt Vettel.

++ Formel 1: Ferrari mit großer Ankündigung – kommt Red Bull jetzt richtig ins Zittern? ++

Eine Rückkehr von Vettel in den Motorsport oder gar in die Formel 1 wäre für viele deutsche Fans wohl das allergrößte. Derzeit fährt mit Nico Hülkenberg lediglich ein deutscher Pilot in der Formel 1.

„Wer weiß, was die Zukunft bringt“

Wird Vettel diese Quote schon bald wieder aufbessern? „Ich glaube, dass ich damals gesagt habe, dass ich nicht weiß, ob ich einen Punkt erreichen werde, wo ich sage: Ich will zurück. Im Moment ist er auch nicht erreicht. Ich kann ihn aber weiterhin nicht ausschließen. Wer weiß, was die Zukunft bringt“, betonte der ehemalige Formel-1 -Star.

Weitere News:

Könnte Vettel sogar in die Karten spielen, dass bei Mercedes bald ein begehrtes Cockpit frei wird? Denn Fakt ist: Vettel würde wohl nicht für jedes Team zurückkehren. „Natürlich habe ich auch mit Toto Wolff darüber gesprochen, dass sich einiges bei Mercedes tut, aber nicht konkret darüber, dass ich den Platz einnehmen könnte“, verriet Vettel.