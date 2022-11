Formel 1: Sebastian Vettel versetzt alle Fans in helle Aufregung – „Nicht auszuschließen“

Die Nachricht, dass Sebastian Vettel im nächsten Jahr freiwillig aus der Formel 1 zurücktritt, schockierte viele seiner Fans. Neben ihm gibt es mit Mick Schumacher nur noch einen weiteren deutschen Fahrer in der Königsklasse des Motorsports und dessen Zukunft ist noch ungewiss.

Nun steht in Brasilien das vorletzte Formel-1-Rennen für Sebastian Vettel an. Oder vielleicht doch nicht?

Formel 1: Vettel schließt Comeback nicht aus

In einem Interview mit „RTL“ hat Sebastian Vettel über ein mögliches Formel-1-Comeback in einigen Jahren gesprochen. „Ich glaube, in dem Moment, wo man zurücktritt, tritt man zurück. Aber man kann ja nichts ausschließen“, meinte der 35-Jährige. Damit macht er sicherlich einigen seiner Fans Mut, die ein Karriereende ihres Lieblingsfahrers immer noch nicht wahrhaben wollen.

Wie man als Formel-1-Fahrer nach einem Karriereende wieder in die Königsklasse des Motorsports zurückkehren kann, zeigte Michael Schumacher zu seiner Zeit. 2006 kündigte der deutsche Fahrer sein Karriereende an, ehe er 2010 nach drei Jahren Pause sein Comeback in der Formel 1 bei Mercedes feierte. Damals war Schumacher 41 Jahre alt. Einen ähnlichen Weg könnte auch Vettel einschlagen.

Formel 1: Nimmt sich Vettel Schumacher zum Vorbild?

Michael Schumacher ist das große Vorbild von Sebastian Vettel. Ob der 35-Jährige allerdings ein ähnliches Comeback wie sein Idol hinlegen wird, vermag Vettel noch nicht zu beantworten. „Ich glaube, jeder ist anders. Jeder hat ja ein anderes Leben und geht seinen eigenen Weg. Vielleicht gibt es hier und da gewisse Parallelen, aber ich glaube, ich kann die Frage in dem Sinne nicht beantworten. Heute kann ich sie beantworten mit ‚Nein‘, aber vielleicht denke ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren ganz anders darüber nach. Das wird die Zeit zeigen“, meint der Aston Martin-Pilot.

Ein Comeback möchte Vettel also nicht ausschließen. Fest steht, dass das Rennen in Abu Dhabi am 20. November 2022 erstmal sein letztes in der Formel 1 sein wird. Danach wird der Rennfahrer erstmal auf Distanz zum Motorsport gehen, wie er im „Spiegel“ vor einiger Zeit angekündigt hat. „Ich habe die Erwartung an mich selbst, auch ohne Formel 1 klarzukommen – als würde ich einen Entzug machen“, meinte der 35-Jährige. Sollte er die Erwartung an sich selbst nicht erfüllen, könnte es nun doch nochmal was mit einem Comeback werden.