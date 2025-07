Formel 1: Red Bull in der Krise – jetzt schießt McLaren gegen das Verstappen-Team!

Die Krise von Red Bull hat ihren vorläufigen Höhepunkt in der Formel 1 erreicht. Beim jüngsten Heim-Grand-Prix in Österreich konnte das Team keinen einzigen Zähler einfahren. Max Verstappen wurde in Runde eins abgeschossen, Yuki Tsunoda schaffte es einmal mehr nicht unter die besten Zehn.

Ein Armutszeugnis für den eigentlich doch so erfolgsverwöhnten Rennstall, der den Anschluss an die Spitze der Formel 1 längst verloren hat. Nun kommt es noch dicker – McLaren schießt gegen RB!

Formel 1: Brown mit heftigem Vorwurf gegen Red Bull

Gerade einmal sieben Punkte konnte Tsunoda bisher zu Red Bulls Kontostand beitragen. Zum Vergleich: Bei Max Verstappen sind es ganze 155 WM-Zähler. Ein Unterschied, der in der Formel 1 seinesgleichen sucht. Doch das ist nicht erst seit diesem Jahr so: Bereits in der Vergangenheit konnte Verstappen seine Teamkollegen immer wieder in die Schranken weisen.

Der Niederländer ist für das Team also unverzichtbar. Das weiß auch McLaren-CEO Zak Brown, der sich vor dem Grand Prix in Silverstone (6. Juli) gegenüber „Sky“ zu einer steilen These hinreißen lässt: „Red Bull wäre (ohne Verstappen) hinter den Racing Bulls. Max trägt sie“. Ein klarer Seitenhieb, den sich Brown angesichts des aktuellen WM-Standes allerdings wohl nicht verkneifen konnte. Dort liegt McLaren satte 255 Punkte vor RB.

Verstappen vor Wechsel

Ob der McLaren-Boss mit seiner These allerdings richtig liegen würde, bleibt zu bezweifeln, immerhin konnten die Racing Bulls mit 36 WM-Punkten auf dem Konto im bisherigen Saisonverlauf auch nicht immer glänzen. Allerdings landete Liam Lawson im Racing Bulls beim jüngsten Qualifying in Österreich vor Verstappen. Eine Demütigung für den viermaligen Weltmeister.

Ein Red-Bull-Abgang von Verstappen rückt indes immer näher. Der Ausnahmefahrer soll laut „Sky Italia“ einem Wechsel zu Mercedes zugestimmt haben (Mehr dazu hier). Offiziell ist in dieser Causa allerdings noch nichts.