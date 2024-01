Formel 1: Ferrari macht es offiziell – jetzt darf es jeder wissen

So langsam kribbelt es wieder bei den Formel-1-Fans. In rund einem Monat geht die Königsklasse des Motorsports wieder los. Zuvor dürfen sich die Anhänger im Februar aber über die Autopräsentationen der Teams freuen.

Ferrari wird sein Auto für die Formel-1-Saison 2024 am 13. Februar offiziell vorstellen. Vorab gibt es für die Fans aber schon mal eine kleine Information: Die Scuderia Ferrari hat den Namen für das Auto verraten – und der ist „normaler“ als man es von den Italienern gewohnt ist.

Formel 1: Ferrari enthüllt Auto-Namen

SF1000, F1-75, S16-H – die Autos von Ferrari haben über die Jahre immer wie wild ihre Namen gewechselt. Häufig brachen die Italiener ihr eigenes Konzept auf, fügten Buchstaben oder Zahlen hinzu. 2024 dürfte es für alle Fans aber wieder einfacher sein, den Namen zu verstehen.

Ferrari wird 2024 mit dem SF-24 an den Start gehen. Das teilte der Rennstall am Montag (29. Januar) offiziell mit. „Damit setzt das Team die Tradition der letzten Jahre fort, die sich fast über die gesamte Hybrid-Ära der Formel 1 erstreckt hat. Das SF steht natürlich für Scuderia Ferrari, gefolgt von der Nummer des aktuellen Jahres“, schrieben die Italiener in der offiziellen Mitteilung.

Ferraris wirre Namensgebung

Seit 2015 verwendet Ferrari die Abkürzung „SF“ und die Jahreszahl. Damals war zwischenzeitlich aber noch ein „T“ für Turbo und dann ein „H“ für Hybrid dabei. Allerdings zog man es nicht so konsequent durch, wie Ferrari selbst behauptet.

2017 gabs den SF70H zur Feier des eigenen 70-jährigen Jubiläums als Autohersteller, 2018 machte man mit dem SF71H weiter. 2019 wurde die Marke Ferrari 90 Jahre alt, weshalb der Wagen SF90 getauft wurde. 2020 gabs den SF1000 – für den 1000. Grand Prix von Ferrari in der Formel 1. Im Jahr 2021 war es wieder klassisch der SF21, 2022 dann aber wieder der F1-75. Dabei bezog man sich auf den 12. März 1947 als Enzo Ferrari höchstpersönlich zum ersten Mal einen Ferrari-Straßenwagen startete.

Über die Jahre hinweg gab es immer wieder verrückte Irrungen und Wendungen beim Namen der Ferraris in der Formel 1. 2024 steht mal kein Jubiläum an, also bleibt es klassisch beim SF-24. Das können die Fans sich dann auch besser merken.