Formel 1: Sauber ist auf Fahrersuche! Konkurrenz für Hülkenberg?

Mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto hat Sauber bereits seine zwei Stammpiloten für die Saison 2025 bekannt gegeben. Der Schweizer Rennstall ist aber in der Formel 1 weiterhin auf der Suche nach einem Fahrer.

Aktuell hat Sauber nämlich keinen Fahrer, der einspringen würde, wenn Hülkenberg oder Bortoleto ausfallen. Das Formel-1-Team sucht noch nach einem Reservefahrer. Zwei Kandidaten kommen aktuell infrage.

Formel 1: Sauber sucht Ersatzfahrer

Die zwei Eigengewächse Theo Pouchaire und Zane Maloney teilten sich die Rolle in der Vorsaison, doch die beiden Fahrer haben den Rennstall verlassen. Pouchaire versucht sein Glück jetzt in der WEC, Maloney ist in die Formel E gewechselt.

Für 2025 hat Sauber noch keine Nachfolger präsentiert. Der Rennstall muss noch einen Ersatzmann für Hülkenberg und Bortoleto finden. Noch bleibt ihnen bis Mitte März Zeit, dann startet die Formel 1 mit dem ersten Rennen in Australien in die neue Saison.

Als möglichen Kandidaten bringt das Schweizer Portal „Blick“ jetzt Antonio Giovinazzi ins Spiel. 2017 feierte der Italiener sein Debüt für Sauber, 2019 wurde er Stammfahrer bei Sauber (damals: Alfa Romeo) und fuhr insgesamt drei Saisons – mit eher mäßigem Erfolg.

Zuletzt war Giovinazzi als Ersatzfahrer für Ferrari aktiv. Er wurde in den vergangenen Monaten erneut mit der Scuderia, aber auch mit Haas in Verbindung gebracht. Nun steht er offenbar auch bei Sauber auf der Liste.

Neben Giovinazzi soll zudem Felipe Drugovich ein Thema bei Sauber sein. Der Brasilianer ist seit einigen Jahren Reservefahrer bei Aston Martin – und soll dies auch eigentlich bleiben. Im vergangenen Sommer war Drugovich allerdings schon mal bei Sauber im Gespräch – damals allerdings für das Stammcockpit.

Hülkenberg ist bei Sauber allerdings nicht gefährdet. Er hat einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben und soll den Rennstall an die Spitze der Formel 1 führen. Er war der Wunschfahrer von Audi, die 2026 das Team übernehmen.