Formel-1-Fans zucken bei diesem Anblick zusammen! Droht schon wieder ein riesiges Desaster?

Stundenlang im Regen an der Strecke gefroren, zwei Runden hinter dem SafetyCar gesehen und enttäuscht nach Hause gefahren – für viele Formel-1-Fans war Spa 2021 wohl das bitterste Rennen, dass sie je erlebt hatten.

Ein Blick auf die Wettervorhersage für das kommenden Wochenende (28. – 30. Juli) lässt es den Fans der Formel 1 kalt den Rücken runterlaufen. Der Regen kommt, es droht erneut ein Desaster beim Großen Preis von Belgien.

Formel 1: Erneutes Regen-Chaos in Spa?

90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, Wind und gerade einmal 15 Grad – die Wettervorhersage für das Wochenende in Spa-Francorchamps verheißt überhaupt nichts Gutes. Die Tausenden Fans, die auch aus Deutschland zum Großen Preis von Belgien anreisen, werden ein mulmiges Bauchgefühl haben. 2021 sorgte das schlechte Wetter für ein heftiges Desaster.

Ob Übernachtung auf dem Campingplatz oder Anreise früh morgens – wer 2021 in Spa-Francorchamps war, der erlebt das Schlimmste, was einem Fan nur passieren kann. Stundenlang harrten die Zuschauer auf der Tribüne oder den matschigen Hügeln aus, ertrugen den Dauerregen und froren bei zehn Grad im Sommer. Doch es passierte nichts.

+++ Formel 1: Hamilton mit Vettel-Enthüllungen – Aussagen lassen tief blicken +++

Spa 2021 war für die Fans eine Farce

Um 15.25 Uhr gab es zwei Einführungsrunden, doch dann brach man wieder ab. Immer wieder kam dann das SafetyCar raus, um die Strecke zu testen. Um 18.17 Uhr startete man das Rennen dann hinter dem SafetyCar und brach aber nach nur zwei Runden wieder ab. Das Reglement ließ es so zu, dass das Rennen gewertet wurde. Die Fahrer erhielten die Hälfte der Punkte, der Veranstalter musste den Zuschauern keine Entschädigung zahlen. Für die Fans eine reine Farce.

Und als wäre das nicht schon Ärger genug, eilte sie bei der Rückkehr zur ihrem Auto der nächste Schock. Die Wiesen, die dort zu Teilen als Parkplätze genutzt werden, waren durch den Dauerregen matschig geworden. Zig Autos blieben stecken, mussten rausgezogen werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Wer also in diesem Jahr zum Großen Preis von Belgien reist, wird angesichts der Wettervorhersage schon mal ein Stoßgebet gen Himmel schicken. Immerhin: Die FIA hat in der Folge das Punktesystem überarbeitet. Es gibt jetzt erst ab zwei Runden unter vollen Rennbedingungen Zähler für die WM-Wertung.