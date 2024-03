Formel 1: Red-Bull-Ansage an Star-Pilot – „Muss sich bald was einfallen lassen“

Die Formel-1-Saison 2024 ist gerade erst frisch gestartet, doch es gibt schon jetzt viel Diskussionsstoff. Vor allem bei Red Bull. Neben der Aufregung um Teamchef Christian Horner wäre dann da auch noch das viel kritisierte Schwesterteam Visa Cash App RB mit den beiden Piloten Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo.

Beide hatten keinen guten Formel-1-Start. Für Ricciardo gibt es jetzt aber deutliche Worte von Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko. Der Australier muss dringend die Wende bekommen, wenn er sich Hoffnungen auf ein Cockpit an der Seite von Max Verstappen machen will.

Formel 1: Red-Bull-Ansage an Star-Pilot

Bei einem Team läuft es, beim anderen gibt es große Enttäuschungen. Mit zwei Siegen ist Max Verstappen in die neue Formel-1-Saison gestartet, sein Teamkollege Sergio Perez holte in beiden Rennen den zweiten Platz. Deutlich schlechter lief es dafür bei den Racing Bulls um Tsunoda und Ricciardo. Beide Piloten holten keine Punkte, landeten im hinteren Feld.

Auch interessant: Formel 1: WM-Drama eskaliert – verliert Hamilton einen WM-Titel?

Tsunoda war beim ersten Wochenende in Bahrain im Qualifying ein Zehntel schneller und erhielt dann im Rennen später die Teamorder, hinter Ricciardo zu fahren. Am vergangenen Wochenende war der Japaner wieder schneller als der Australier. Tsunoda qualifizierte sich als Neunter, Ricciardo startete auf Platz 14. Am Ende beendeten beide das Rennen aber auf den Plätzen 14 und 16.

Keine guten Platzierungen für beide Piloten, die im kommenden Jahr im Red Bull von Perez fahren wollen, dessen Vertrag zum Ende des Jahres ausläuft. Vor allem Ricciardo bekam lobende Worte und machte sich dementsprechend große Hoffnungen. Für ihn gibt es jetzt eine klare Ansage von Helmut Marko.

„Muss sich was einfallen lassen“

„In dieser Saison steht sowohl für Yuki als auch für Daniel viel auf dem Spiel. Yukis Qualifying war sehr gut und Ricciardo muss sich bald etwas einfallen lassen“, sagt Red-Bulls-Berater Marko im Interview mit „Speedweek“ über die beiden Formel-1-Fahrer.

Der Österreicher sieht dabei auch einen Punkt, an dem das Schwesterteam von Red Bull unbedingt arbeiten muss. „Wo es Arbeit gibt: In der Quali ist zumindest Tsunoda sehr gut, dann fahren sie im ersten Stint vorne in den WM-Punkten mit, nur um danach immer weiter zurückzufallen. Sie können den Speed auf Dauer nicht halten. Ob sie die Reifen zu sehr beanspruchen oder es andere Gründe hat: Das gilt es rauszufinden“, sagte der 80-Jährige.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob Ricciardo und Tsunoda noch die Kurve kriegen werden? Während es für Perez mit zwei Podestplätzen deutlich besser losging, stehen die beiden Kandidaten noch bei null Punkten.