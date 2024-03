Formel 1: WM-Drama eskaliert – verliert Hamilton einen WM-Titel?

Ruhe in der Formel 1? Spätestens seit der Verkündung des Hammer-Wechsels von Lewis Hamilton zu Ferrari und der Aufregung um Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist das in der Motorsport-Königsklasse vorerst nicht möglich.

Doch es gibt noch ein anderes Thema, das die Formel 1 derzeit beschäftigt. Ex-Pilot Filipe Massa hat 16 Jahre nach seinem dramatischen WM-Finale immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, nachträglich Weltmeister zu werden. Dafür greift er jetzt zu drastischen Mitteln. Einer muss deshalb zittern: Lewis Hamilton.

Formel 1: WM-Drama eskaliert

Was war passiert? 2008 hatte Nelson Piquet jr. beim Großen Preis von Singapur absichtlich einen Unfall herbeigeführt. Durch die folgende Safety-Car-Phase war es dann möglich, dass sein Teamkollege Fernando Alonso den Sieg einfahren konnte. Für Felipe Massa war es eine Katastrophe. Der Brasilianer führte lange das Rennen an, beendete den Grand Prix aber nach einem Fehler beim Boxenstopp nach dem Crash ohne Punkte.

Wichtige Punkte, die am Ende nicht mehr für den Titel reichten. Im letzten Saisonrennen 2008 feierte Massa zwar den Heimsieg in Sao Paulo und seine Box bereits den WM-Titel. In der letzten Kurve machte Lewis Hamilton im McLaren aber noch einen Platz gut und wurde erstmals Weltmeister.

Nun will Massa auf Schadensersatz klagen. Dabei richtet sich die Klage sowohl gegen das Management der Formel 1 (FOM) und deren früheren Besitzer Bernie Ecclestone als auch den Motorsport-Weltverband FIA.

Muss Hamilton jetzt zittern?

Verhandelt werden soll der Fall demnach vor dem High Court in London. „Herr Massa beantragt die Feststellung, dass die FIA gegen ihre Regeln verstoßen hat, indem sie den Unfall von Nelson Piquet jr. beim Großen Preis von Singapur 2008 nicht unverzüglich untersucht hat, sowie die Feststellung, dass Herr Massa bei ordnungsgemäßem Handeln in jenem Jahr die Fahrerwertung gewonnen hätte“, hieß es in der Anwaltsmitteilung.

Massa selbst erklärte bei „O Globo“: „Ich habe stets gesagt, dass ich bis zum Ende kämpfen werde. Da die FIA und die FOM nichts unternehmen, werden wir diese historische Ungerechtigkeit vor Gericht zu korrigieren versuchen. Die Angelegenheit liegt jetzt bei den Anwälten.“

Ob Massa vor Gericht Erfolg haben wird, ist derzeit unklar. Für Lewis Hamilton wären das aber keine guten Nachrichten. Sollte er den WM-Titel verlieren, wäre sein größter Traum, alleiniger Rekordweltmeister der Formel 1 zu sein, dahin.