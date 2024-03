Formel 1: Paukenschlag bahnt sich an! Red Bull droht die maximale Katastrophe

Der Machtkampf bei Red Bull droht nun völlig zu eskalieren. Nach den Ermittlungen gegen Teamchef Christian Horner könnte es nun Chefberater Dr. Helmut Marko an den Kragen gehen. Es scheint möglich, dass der 80-Jährige nach dem Saudi-Arabien-GP die Formel 1 verlässt (Hier mehr!).

Noch sind es alles wilde Spekulationen und Gerüchte, doch für Formel-1-Dominator Red Bull könnte ein Aus von Dr. Helmut Marko weitreichende Folgen haben. Es droht sogar die maximale Katastrophe: ein Abgang von Weltmeister Max Verstappen.

Formel 1: Machtkampf bei Red Bull vor Explosion

Die Situation ist undurchsichtig, in erster Linie geht es aber wohl um Markos Rolle in der Horner-Affäre. Gegen den Teamchef von Red Bull war wegen „unangemessenem Verhalten“ gegenüber einer Mitarbeiterin ermittelt worden. Das Ergebnis der Untersuchung: Freispruch Horner. Kurz darauf wurden angebliche Chats von Horner und der besagten Mitarbeiterin an alle Teamchefs der Formel 1 und ausgewählte Medienvertreter geschickt.

Medienberichten zufolge, vermute Red Bull wohl, dass Marko einen Anteil an den Störfeuern in den Horner-Ermittlungen haben könnte – und das könnte nun sogar Konsequenzen nach sich ziehen. Der „ORF“ berichtete am Freitagabend (8. März) über eine mögliche Suspendierung von Marko. Der selbst äußerte sich dazu mysteriös: „Das ist schwer zu beurteilen. Die theoretische Möglichkeit besteht immer.“

„Es muss alles passen, damit ich hier weiterarbeiten will“

Gegenüber Sky wurde der 80-Jährige noch deutlicher: „Es gibt so viele Gerüchte. Ich möchte dazu eigentlich gar nichts sagen. Da sind derartig viele Spekulationen im Umlauf. Ich habe morgen noch ein Gespräch und dann sehen wir weiter. Aber wie gesagt: Es muss alles passen, damit ich hier weiterarbeiten will.“ Der neue Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ist nach Saudi-Arabien gereist, am Samstag steht ein klärendes Gespräch mit Dr. Marko an. Ergebnis: offen. Alles scheint plötzlich möglich.

Seit dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist bei Red Bull ein Machtkampf entbrannt. Auf der einen Seite steht die österreichische Seite um Dr. Marko und auf der anderen Seite die thailändischen Besitzer (51 Prozent), die Teamchef Christian Horner unterstützen.

Geht auch Verstappen?

Und mittendrin wäre da auch noch Max Verstappen. Der Weltmeister machte seine Position nach den Gerüchten um das Marko-Aus ziemlich deutlich: „Was wir gemeinsam erreicht haben, geht weit zurück, und meine Loyalität ihm gegenüber ist groß. Das hab ich allen im Team immer gesagt.“

Er stellte unmissverständlich klar: „Für mich ist klar, dass Helmut bleiben muss. Er ist ein wichtiger Teil meiner Entscheidungsfindung für die Zukunft und auch innerhalb des Teams. Daher ist es sehr wichtig, dass er im Team bleibt.“

Verstappen soll Berichten zufolge sogar eine Ausstiegsklausel besitzen, die an den Red-Bull-Chefberater gebunden ist. Konkret heiße es darin: Wenn Dr. Marko geht, kann Verstappen Red Bull verlassen. (Hier mehr!) Und mit einem Aus des 80-Jährigen scheint plötzlich auch ein Abgang von Verstappen immer wahrscheinlicher. Für Red Bull wäre es die maximale Katastrophe.