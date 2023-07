Formel 1: Perez-Hammer bei Red Bull? Legende äußert verrückte Theorie

Ja, die „Silly Season“ steht vor der Tür. Das merkt man in der Formel 1 daran, wenn die ohnehin schon schwelenden Gerüchte noch einen Ticken verrückter werden. Oft betroffen dürfte in diesem Sommer Sergio Perez sein.

Der Mexikaner zeigt beim Red Bull eine über weite Strecken unterdurchschnittliche Leistung. Trotz gleicher Maschinerie ist er nicht annähernd in den Sphären eines Max Verstappen unterwegs. Formel-1-Legende Eddie Jordan glaubt deshalb an einen Mega-Deal.

Formel 1: Riesiger Abstand auf Verstappen

Dass man es als Partner von Max Verstappen nicht so leicht hat, mussten schon Pierre Gasly und Alex Albon lernen. Der Niederländer ist das Wunderkind, das Red Bull groß gemacht hat. Natürlich stehen Christian Horner und Helmut Marko auf seiner Seite.

Andererseits gibt Perez nach zwei Siegen in den ersten vier Rennen wenig Anlass für Optimismus. Gleich fünf Mal in Folge verpasste er die Top-10 in der Qualifikation. Das hat ihn in der Endabrechnung weit hinter Verstappen zurückfallen lassen. Rund 110 Punkte liegt er schon hinter dem zweimaligen Formel-1-Weltmeister.

Gerüchte werden laut

Daher glauben viele Experten, dass Perez in der kommenden Saison oder spätestens nach Vertragsende nicht mehr Fahrer von Red Bull Racing sein wird. Wer ist jedoch die Alternative? Eddie Jordan bringt Oscar Piastri ins Rennen!

Der Australier ist zweifelsohne ein riesiges Talent und zeigt im McLaren gerade, weshalb der britische Rennstall für ihn sogar vor Gericht zog. Piastri unterlaufen als Rookie so gut wie keine Fehler. Zuletzt schnappte er sich zweimal den vierten Platz.

„Dieser junge Kerl haut mich ziemlich um“, schwärmt Jordan daher beim „Talksport“. „Er wäre einer der ersten Fahrer, auf die ich schauen würde, wenn es in Zukunft um Herausforderer für Max Verstappen geht.“

Formel 1: Jordan glaubt an Mega-Deal

Auch die Tatsache, dass Piastris Berater Ex-RB-Fahrer Mark Webber ist, lässt Jordan glauben: „Wenn ein Platz bei Red Bull verfügbar ist, seid nicht überrascht, wenn Piastri in Zukunft genannt wird.“

Bleibt abzuwarten, ob Red Bull tatsächlich die Geduld mit Perez verliert, um sich dann einen ernsthaften Herausforderer ins Haus zu holen. Das, so viel ist sicher, würde nur neuen Zündstoff für die Formel 1 bergen.