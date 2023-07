Formel 1: Star leistet sich nächsten Fehler – Experte äußert böse Vermutung

Für Sergio Perez läuft es in der Formel 1 einfach überhaupt nicht. Der Mexikaner wollte bei Red Bull gegen Max Verstappen um den WM-Titel mitfahren, doch stattdessen kämpft er mit sich selbst und mit dem Auto. Er leistet sich immer wieder haarsträubende Fehler.

Im 1. Freien Training beim Ungarn-GP der Formel 1 hat Sergio Perez seinen Red Bull in die Bande gesetzt. Ein furchtbarer Start ins Wochenende. Ein Sky-Experte äußert nach dem erneuten Crash von Perez eine böse Vermutung.

Formel 1: Perez patzt schon wieder

Trotz enormer Schwierigkeiten und extrem schwachen Quali-Auftritten erhielt Perez zuletzt Rückendeckung aus der Führungsetage. „Seine Position ist überhaupt nicht gefährdet“, sagte Dr. Helmut Marko noch in Silverstone.

Dass der Mexikaner sich jetzt wieder einen solchen Fehler geleistet hat, dürfte den Bossen aber überhaupt nicht schmecken. Im Training kam er auf das Gras, verlor die Kontrolle und schlug mit hoher Geschwindigkeit in den Reifenstapel ein. „Ich kann das nicht glauben. Ich glaube, ich bin aufs Gras gekommen. Beim Bremsen. Hab’s einfach verloren“, sagte Perez am Boxenfunk.

Teamchef Christian Horner schüttelte nur mit dem Kopf. „Hoffentlich beschränkt sich der Schaden auf rechts vorn und wir können das bis zur nächsten Session reparieren. Nicht die ideale Art und Weise, ins Wochenende zu starten“, sagt er im Interview mit „Sky“.

Ricciardo bald im Perez-Cockpit?

Sky-Experte Ralf Schumacher fand da schon deutlichere Worte. „Sowas darf einfach nicht passieren. Das wird letztendlich auf Dauer dazu führen, dass er seinen Sitz verlieren wird. So kann das Red Bull nicht lassen.“

Der frühere Formel-1-Pilot äußerte dazu auch noch eine böse Vermutung: „Vielleicht geht’s am Ende doch viel schneller, dass Ricciardo in diesem Auto sitzt, als wir jetzt gerade noch denken …“ Ricciardo ist gerade in die Formel 1 zurückgekehrt, übernimmt den Platz bei Red-Bull-Schwester AlphaTauri. Nicht wenige erwarten, dass es für Perez eng werden könnte, wenn Ricciardo abliefert.