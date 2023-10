Formel 1: Teamchef kündigt Gespräche an! Großer Knall bei Red Bull immer wahrscheinlicher

Fünf Runden vor dem Saisonende ist alles entschieden. Red Bull hat seine pure Dominanz in der Formel 1 gekrönt. In Japan krönte man sich zum Konstrukteurs-Weltmeister, in Katar machte dann Max Verstappen seinen dritten Fahrer-Titel perfekt (hier alle Infos).

Und dennoch knirscht es gewaltig hinter den Kulissen. Der Grund: Sergio Perez. Die Form des Mexikaners in der Formel 1 ist erschreckend. Auch in der Wüste gelang ihm so gut wie nichts. Jetzt kündigt sein Boss Gespräche an.

Formel 1: Nächstes Perez-Desaster

Sie halten in der Öffentlichkeit weiterhin an ihrem Mantra fest, Perez habe einen Vertrag für 2024. Doch innerhalb des Red Bull-Teams dürfte die Stimmung ganz anders aussehen. Dort dürfte man eher die Ansicht vertreten: Wir haben den Konstrukteurs-Titel nicht wegen Perez geholt, sondern trotz des Mexikaners. Denn die bittere Wahrheit ist: Verstappen würde aktuell auch diesen Titel alleine holen.

++ Entsetzen nach Horror-Rennen – FIA muss sich unbequeme Fragen gefallen lassen ++

Perez dagegen strauchelt von Wochenende zu Wochenende. In der Qualifikation flog er mal wieder in Q2 raus. Im Sprint warf er sein Auto ins Kiesbett und schied aus. Im Hauptrennen der Formel 1 in Katar konnte er mit der großen Hypothek der Vortage dann nur einen Punkt holen.

Horner kündigt Gespräche an

Wie so oft in dieser Saison leistet sich Perez Fehler. Das muss aufhören. Und deshalb sagt Christian Horner auch: „Wir müssen uns wirklich mit Checo zusammensetzen.“ Man wisse, wozu er fähig sei, doch er sei aktuell schlicht nicht in der Form.

Aber: „Wir brauchen ihn dringend in dieser Form, um seinen zweiten Platz in der Meisterschaft zu halten.“ Ein klares Ziel also, an dem er sich am Ende des Jahres messen lassen muss. Noch hat er 30 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton, der beim Katar-GP für Red Bull glücklicherweise ausgeschieden war.

Formel 1: Knallt es doch noch?

Es bleibt die Frage, ob es doch noch knallt und Perez seinen Platz neben Verstappen verliert. Horner unterstich nach dem Rennen, das Perez die Chance gehabt habe, selbst von der letzten Position stark zu punkten. Wie bereits erwähnt wurde daraus nichts.

Man werde den Fahrer auf jede erdenkliche Weise unterstützen, stellte Horner zudem klar. Doch der Geduldsfaden bei Red Bull ist traditionell dünn gesponnen. Gibt es keine Besserung gibt es in der Formel 1 den nächsten Fahrerwechsel.