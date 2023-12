Formel 1: Irre Red-Bull-Enthüllung! Bahnt sich ein Dreifach-Hammer an?

Die Formel-1-Saison ist seit Kurzem zu Ende, doch die Gerüchteküche brodelt weiterhin. Das Fahrerfeld für 2024 steht eigentlich schon fest, es gibt aber dennoch Spekulationen um einige Piloten.

Einer von denen ist Sergio Perez. Der Red-Bull-Pilot hatte kein einfaches Jahr, wurde viel kritisiert und ist dennoch Vize-Weltmeister geworden. Dass er auch im kommenden Formel-1-Jahr für Red Bull an den Start gehen wird, ist klar. Einem Bericht nach droht dem Mexikaner aber bei negativen Ergebnissen das Aus. Dann kommt es zu spektakulären Wechseln beim österreichischen Spitzenteam.

Formel 1: Irre Red-Bull-Enthüllung!

Fast wöchentlich wurde Sergio Perez gefragt, ob er auch 2024 für Red Bull fahren wird. Der Formel-1-Pilot stand lange in den Schlagzeilen, weil er eine heftige Tiefphase in der abgelaufenen Saison hatte. Oftmals schaffte er es in den Qualifyings nicht mal ins Q2. Zum Ende der Saison konnte sich Perez aber noch fangen und die Kritiker vorerst verstummen lassen.

Bei Red Bull hat Perez noch einen Vertrag bis Ende 2024. Die Spekulationen bleiben aber weiterhin. Wie F1-Insider Joe Saward nun enthüllt, gibt es eine irre Klausel in dem Vertrag von AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo.

„Die Fahrerbesetzung 2024 wird aus Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda bestehen. Informierten Quellen zufolge gibt es in Ricciardos Vertrag eine Klausel, die es ihm ermöglicht, nach den ersten Rennen im nächsten Jahr zu Red Bull Racing zu wechseln, wenn Sergio Perez seine Leistung nicht verbessert. Ich habe gehört, dass sich in diesem Fall Daniels Gehalt verdreifachen wird und Liam Lawson ihn ersetzen wird“, schrieb Saward.

Dreifach-Hammer bei Red Bull?

Bedeutet also: Ricciardo könnte im kommenden Jahr von möglichen schlechten Ergebnissen von Perez profitieren und wieder im Red-Bull-Cockpit sitzen. Für das österreichische Top-Team fuhr Ricciardo bereits von 2014 bis 2018 in der Formel 1. Der Australier übernahm im Laufe der vergangenen Saison für Nyck de Vries im AlphaTauri, fiel dann für einige Rennen aus und wurde da von Liam Lawson ersetzt.

Der junge Neuseeländer konnte dabei so sehr überzeugen, dass auch er bei einem Perez-Aus wieder im Auto sitzen würde. Dann würde er mit Tsunoda für AlphaTauri um Punkte fahren.

Ob es tatsächlich so weit kommen wird? Zwar bekam Perez von Teamchef Christian Horner und Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko hin und wieder Rückendeckung, doch weitere Negativ-Ergebnisse in 2024 könnten dann das Ende für Perez bei RB bedeuten.