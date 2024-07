Formel 1: War’s das jetzt endgültig für Perez?

Für Sergio Perez wird die Luft in der Formel 1 immer dünner. Der Mexikaner soll bei Red Bull vor dem Aus stehen. Schon in der Sommerpause könnte er ausgetauscht werden, der Große Preis von Belgien könnte sein letztes Rennen gewesen sein.

Offiziell ist noch keine Entscheidung über die Zukunft von Sergio Perez getroffen worden. Allerdings klangen die Worte von Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko schon sehr nach Rauswurf. In der Formel 1 bahnt sich der nächste Fahrerwechsel an.

Formel 1: Perez-Aus besiegelt?

„Letztendlich ist es egal, wie der Vertrag aussieht. Man muss die Leistung bringen“, hatte der Dr. Marko im ORF-Interview vor dem Ungarn-GP gedroht und betont: „Wir schauen uns die zwei Rennen an, dann setzen wir uns zusammen, wie es weitergeht.“

+++ Formel 1: Red Bull testet Piloten – wird HIER der Perez-Nachfolger bestimmt? +++

Beim Ungarn-GP crashte Perez in der Quali, startete von Platz 16 und wurde am Ende Siebter. In Belgien liefs im Qualifying viel besser. Von Platz zwei startenden konnte der Mexikaner dann aber nur den siebten Platz einfahren. Kein Ergebnis, das die Red-Bull-Bosse überzeugen dürfte.

„Nicht das, was wir uns erwartet haben“

Einen sofortigen Rauswurf kündigte Dr. Marko nach dem Belgien-GP zwar nicht an, ein klares Bekenntnis zu Perez klingt allerdings auch anders. „Er hatte die Gelegenheit von Platz zwei ein gutes Ergebnis einzufahren, das ist leider nicht der Fall gewesen. Im letzten Stint ist er komplett eingebrochen. Das, was im Qualifying so positiv ausgeschaut hat, hat sich im Rennen leider nicht bewahrheitet“, so der 81-Jährige bei Sky und betonte: „Der achte Platz [Anm. d. Red. Russell wurde nachträglich disqualifiziert] von Startplatz zwei ist sicher nicht das, was wir uns erwartet haben.“

Das könnte dich auch interessieren:

Dr. Marko kündigte an: „Wir werden die Gesamtsituation für 2025 durchgehen. Wir haben ja einige Fahrer.“ Liam Lawson stünde zum Beispiel bereit, könnte sofort einsteigen. Denkbar wäre auch ein Aufstieg von Yuki Tsunoda oder Daniel Ricciardo vom Schwesterteam Racing Bulls zu den Red Bulls. In der Sommerpause könnte sich bei Red Bull definitiv einiges in Sachen Fahrer tun.