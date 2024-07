Formel 1: Red Bull testet Piloten – wird HIER der Perez-Nachfolger bestimmt?

Wenn nach dem Belgien-GP die Sommerpause in der Formel 1 ansteht, wird es besonders spannend. Dann werden in der „Silly Season“ einige Entscheidungen erwartet. Dazu zählen unter anderem Sergio Perez und Daniel Ricciardo. Beide Red-Bull-Piloten stehen seit Monaten in der Kritik. Es droht das Aus.

Während Ricciardo noch einige gute Chancen auf einen Verbleib hat, wird es für Perez sehr eng. Im Falle einer Entlassung muss direkt ein Ersatz her. Jetzt hat Red Bull für die Sommerpause der Formel 1 ein Shootout zwischen zwei Fahrern angesetzt. Ob hier bereits der Nachfolger für Perez bestimmt wird?

Formel 1: Red Bull testet zwei Piloten

Zum einen ist es eben Daniel Ricciardo, der beim Schwesterteam Visa Cash App Racing Bulls nicht ganz überzeugen kann wie Teamkollege Yuki Tsunoda. In den vergangenen Wochen konnte der Australier sich aber etwas verbessern. Eine endgültige Entscheidung über seine Formel-1-Zukunft fällt wohl in der Sommerpause.

Dann möchte Red Bull aber auch Liam Lawson testen. Beide Piloten werden am Mittwoch (31. Juli) auf der Strecke in Imola im Cockpit des aktuellen Autos sitzen und gegeneinander antreten, berichtet das Portal „PlanetF1“.

Ob es etwas mit einer möglichen Nachfolge für den kriselnden Sergio Perez zu tun hat, ist bislang noch unklar. Der Mexikaner steht mächtig in der Kritik. Viele Experten prophezeien eine Entlassung in der Sommerpause – trotz der Vertragsverlängerung vor einigen Wochen. Die letzte Möglichkeit hatte er beim Belgien-GP, wo er nach einem Startplatz zwei noch auf den 8. Rang landete. Viel zu wenig für ihn und das Team. Ob er in den kommenden Wochen fliegen wird?

Bei Perez-Entlassung: Wer wird sein Nachfolger?

Die wohl besten Chancen auf das Red-Bull-Cockpit hat aber dennoch Ricciardo. Im Gegensatz zu Lawson ist er deutlich erfahrener und bereits von 2014 bis 2018 für das österreichische Formel-1-Team gefahren. Es wäre also ein spektakuläres Comeback für den australischen Piloten.

Für Lawson hingegen könnte es bei den Racing Bulls weitergehen. Schließlich muss jemand dann dort den Platz von Ricciardo einnehmen. Damit würde der 22-Jährige der Teamkollege von Yuki Tsunoda werden. Auch der Japaner hat sich große Hoffnungen auf den Platz bei Red Bull gemacht. Allerdings wird er von den Verantwortlichen nicht in Betracht gezogen. Ob das die Beziehung zerstören wird?